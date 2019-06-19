"العماني للتكنولوجيا" يطلع المستثمرين على مشروعات 9 شركات مستفيدة من "تكوين"

الرؤية – فايزة الكلباينة

نظم البرنامج الاستثماري "تكوين" أحد البرامج الاستثمارية التابعة للصندوق العُماني للتكنولوجيا أمس فعالية لعرض مشاريع الشركات للمستثمرين، بعد فترة تدريب وتأهيل لـ 9 شركات تقنية على مدار 3 أشهر.

واستثمر "تكوين" في شركات تقنية ناشئة من داخل وخارج السلطنة في مرحلة الأفكار باستثمارات بلغت نصف مليون دولار، واستفادت الشركات المشاركة من البرنامج التدريبي المكثف في السلطنة وخارجها من خلال مصفوفة متكاملة من الدعم تشمل التوجية والإرشاد والتدريب؛ في مختلف المجالات التجارية والتقنية بالتعاون مع مؤسسة "NDRC" الأيرلندية والتي تضمنت أيضاً جوانب معنية بتطوير المنتج، وكسب العملاء وطرق جذب المستثمرين.

وخلال فترة التدريب خضعت الشركات لبرنامج تدريبي بالجمهورية الأيرلندية بإشراف من مؤسسة"NDRC" للعمل على تطويرها لتصبح أكثر قابلية للتوسع وإكسابها الخبرة والتدريب اللازمين بما يؤهلها، ويجعلها قادرة على الدخول للأسواق؛ ورفد الاقتصاد الوطني ونموه.

واستعرض وليد المعولي من شركة "آي لاب" الحلول الذكيّة لإدارة مشاريع الاستزراع السمكي عن بعد من خلال تقنيات تحليل وإدارة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وقدمت زينب الحايكي من شركة "ويذ يو" عرضاً عن خدمة تطبيق يربط المتخصصين بالصحة النفسية بالعملاء المحتملين في الشرق الأوسط، ويجري تقديم الاستشارات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وخدمات الاتصال بالفيديو، فيما قدم محمد الزدجالي من شركة "داتا تك" عرضاً عن الشركة التي توفر نظما ذكية قائمة على البيانات تساعد قطاع إعادة التجزئة في فهم متطلبات المستهلكين لرفع الإيرادات وتحسين تجربة العملاء.

وعرض زيد اللواتي من شركة "سكاوتينغ واسب" تقنية الدرونز التي تساعد في تحسين خدمات الرش الزراعي للحقول الزراعية بدقة عالية للأشجار المصابة من خلال استخدام الدرونز في المسح الزراعي الرقمي وإعطاء بيانات دقيقة للمزارعين. وقدّمت أميرة البوسعيدي من شركة "مايند أكس آر" عرضا عن الشركة التي تقدم أجهزة الواقع المعزز ومحتوى متخصص يساعد على تخفيف التوتر والضغط عن الأطفال لاسيّما الذين يتلقون علاج السرطان لتحسين صحتهم النفسية أثناء مرحلة العلاج.

ويشار إلى أنّ الصندوق العُماني للتكنولوجيا متخصص في الاستثمار بالمؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتندرج تحت إدارته 3 برامج استثمارية هي "البرنامج الاستثماري تكوين ـ والبرنامج الاستثماري مسرعة الوادي ـ والبرنامج الاستثماري جسور".