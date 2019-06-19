وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

مسقط - الرؤية

قام الوفد التجاري العُماني لغرفة تجارة وصناعة عُمان الذي يزور العاصمة البوسنية سراييفو بزيارة عدد من الشركات في قطاعات السياحة والمواد الغذائية والألبان والتقى بمسؤولي تلك الشركات. واستمتع الوفد إلى شرح مفصل حول تاريخ هذه الشركات وخطوط إنتاجها وجودتها والأسواق المستفيدة منها، وقدرتها التوسعية لاستقطاب أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وزار الوفد مصنعا لإنتاج اللحوم والألبان والفواكه واستمع إلى شرح مفصل حول آلية الإنتاج والأسواق التي تصل إليها المنتجات الطبيعية، والطاقة الإنتاجية للمصنع وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الجديدة.

والتقى الوفد بسعادة ايبرو بيريلو محافظ ترنيفو سراييفو ورئيس البلدية، واستمع إلى شرح حول مختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة ومن بينها السياحة العلاجية والسياحية الترفيهية وسياحة الأنشطة الثلجية.

واطلع الوفد على ما تتميز به البوسنة من مقومات سياحية وفرص استثمارية وبنى أساسية توفرها الحكومة وتستقطب الزوار والمستثمرين. كما اطلع الوفد على المشاريع السياحية التي تخطط لها البلدية كالوحدات السكنية ومشاريع الأنشطة الترفيهية والتجارية والمجمعات التجارية التي من شأنها جذب المستثمرين والسياح.

وعبر الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس الوفد التجاري العماني إلى جمهورية البوسنة والهرسك عن ارتياحه لما تم تقديمه للوفد التجاري من معلومات حول الفرص الاستثمارية، متقدما بالشكر الجزيل إلى غرفة سراييفو على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لإنجاح هذه الزيارة، والتي تعد الأولى لوفد تجاري عماني. وأضاف الهوتي: نأمل توقيع مذكرة تفاهم لتأطير هذه العلاقة بما يحقق أهداف الزيارة.