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بحث مستجدات التأمين الزراعي في "الغرفة"

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

بحث مستجدات التأمين الزراعي في "الغرفة"

 

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثالث للعام الجاري بالمركز الرئيسي للغرفة برئاسة مرتضى محمد الجملاني رئيس اللجنة. وناقش الاجتماع مستجدات موضوع التأمين الزراعي وممارسة نشاط شركات التأمين المحلية للتأمين الزراعي بدعم من الشركة العمانية لإعادة التأمين الشركة المتخصصة لإعادة التأمين، بالتعاون بين الهيئة العامة لسوق المال والغرفة ووزارة الزراعة والثروة السمكية في الترويج للمنتج التأميني (التأمين للمحاصيل الزراعية)، إلى جانب مناقشة موضوع التأمين على الصيادين وقوارب وسفن وآلات الصيد.

وأكد مرتضى الجملاني أنّ اللجنة تتعاون مع لجنة الأمن الغذائي بالغرفة في إعداد تصور لعقد ندوة وحلقة عمل متخصصة في التأمين لإدارة المخاطر في الأمن الغذائي.

وثمنت اللجنة التوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتعليق العمل بضريبة الدخل المتعلقة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد البالغ نسبتها 10% بموجب قانون ضريبة الدخل الصادر المرسوم السلطاني السامي رقم (9/2017).

واطلعت اللجنة على مسودة لائحة استثمار أصول شركات التأمين من الهيئة العامة لسوق المال، ووجهت بدراسة المسودة من قبل دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية في الغرفة ورفع توصياتها لدراستها لاحقا من اللجنة إلى مجلس إدارة الغرفة.

وناقش الاجتماع أداء سوق التامين العماني من خلال مؤشرات سوق التأمين 2017 – 2018 وأبدت اللجنة ملاحظتها حول ممارسات بعض شركات التأمين غير المهنية التي تضر بالاقتصاد الوطني.

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