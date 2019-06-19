"مدائن" تناقش مع المستثمرين "واقع التعمين والتأهيل"

مسقط – الرؤية

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أمس، ندوة بعنوان "واقع التعمين والتأهيل في القطاع الصناعي.. التحديات والحلول"، وذلك ضمن سلسلة ندوات مجموعة الصناعيين العمانيين 2019.

وتعمل "مدائن" على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في المدن الصناعية (الرسيل، وسمائل، ونزوى، وصور) للوقوف على واقع التعمين في القطاع الصناعي والتحديات التي يواجهها بغية الوصول إلى مجموعة من المقترحات والآراء.

واستعرضت الندوة برنامج "التسجيل الإلكتروني للمستثمرين" وآليات العمل التي تتيح للمستثمرين في المدن الصناعية من خلاله تقديم الخدمات اللازمة في مجالي التأهيل والتدريب.

وبدأت الندوة بكلمة الدكتور خميس بن سعيد المنيري المدير التنفـيذي لأكاديمية مدائن الصناعية، أوضح من خلال أنّ هذه السلسلة من الندوات تهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص ووضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه مجالات التعمين والتأهيل في القطاع الصناعي في السلطنة.

وقدّم المشاركون في الندوة مجموعة من أوراق العمل التي تبيّن واقع التعمين في القطاع الصناعي في السلطنة. وعقدت جلسة نقاشية أدارها الدكتور خميس بن سعيد المنيري المدير التنفـيذي لأكاديمية مدائن الصناعية، وشارك فيها مقدمو الأوراق وأصحاب الأعمال والمستثمرين في المدن الصناعية لمناقشة خدمات وحوافز التأهيـل والتدريب المقدمة للشركات والمصانع ضمن نطاق "مدائن" بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب وشركة تنميـة نفط عمان، وطبيعة التأهيل والتدريب في القطاع الصناعي ونوعية البرامج المقدمة للمتدربين من قبل الصندوق الوطني للتدريب، والفرق بين التدريب المقرون بالتشغيـل والتدريب على رأس العمل، وبرنامج التأهيل الأكاديمي لـ "مدائن" بالتعاون مع الصندوق الوطني للتدريب وشركة تنمية نفط عمان لتأهيل الخريجين للعمل في المنشآت الصناعية وفقا لاحتياجات المصنع، إلى جانب بحث التحديات التي تواجـه الشركات والمصانع في رفع نسب التعمين، والحلول والمقترحات لمعالجة هذه التحديات في القطاع الصناعي.