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بحث خطة عمل لجنة التعمين في النقل والاتصالات

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

بحث خطة عمل لجنة التعمين في النقل والاتصالات

مسقط - الرؤية

عقدت وزارة القوى العاملة الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعمين في قطاع النقل والاتصالات برئاسة محمد بن حسن العنسي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات، وبحضور عدد من المختصين من القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة في المرحلة القادمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وتمّ تقديم عرض مرئي تعريفي للأعضاء عن اللجان القطاعية المشتركة للتعمين، وبحث عدد من المواضيع التي تسعى اللجنة إلى تعزيزها من خلال التشاور والنقاش مع كافة الأطراف التي تساهم في تطوير القطاع بالسلطنة، ومناقشة سبل تطوير التدريب وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

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