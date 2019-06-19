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مزايدة على أرقام "عمانتل" الماسية والذهبية.. الجمعة

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

مزايدة على أرقام "عمانتل" الماسية والذهبية.. الجمعة

 

مسقط – الرؤية

أطلقت عمانتل المزايدة الثانية على الأرقام الماسية والذهبية، وذلك بالتَّعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. ويتنافس الأفراد والمؤسسات في هذه المزايدة على 50 رقماً. ويمكن للراغبين في المشاركة بهذه المزايدة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني. ويستمر التسجيل حتى الساعة 16:00:01 من يوم الجمعة.

ويتطلب من المشاركين إدخال رقم الهاتف المتنقل والبريد الإلكتروني الخاص بهم عند التسجيل، ودفع رسوم 20 ريالاً. ويبدأ المزاد الفعلي يوم الجمعة عند الساعة 16:00:02  وينتهي يوم الأحد عند الساعة 16:00:02.

وقال صالح بن محمود الميمني مدير أول تطوير المنتجات بوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل: سعداء لمنح المشاركين فرصة الحصول على أرقام ماسية وذهبية خاصة بهم، كما إننا نؤدي كل ما بوسعنا لضمان سير المزايدة بيسر وسلاسة. ويُمكن للمشاركين المزايدة على عدة أرقام، كما سيتم تخصيص ريع هذه المزايدة للجمعيات الخيرية والأهلية.

 

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