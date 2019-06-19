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"كمبينسكي مسقط" يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

"كمبينسكي مسقط" يشارك في الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي

 

مسقط – الرؤية

احتفل فندق كمبينسكي مسقط بالعيد الوطني الإيطالي في حفل استقبال أقامته سفارة إيطاليا في مسقط في مقر إقامة السفيرة بحضور الدبلوماسيين، والجالية الإيطالية في عمان، وكبار الشخصيات، وذلك تحت رعاية سعادة السفيرة فيدريكا فاڤي، سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى السلطنة.

وبعد الاحتفال، قال كارستن ڤيجانت، المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط: شرف لنا أن نتكاتف تضامنًا مع سفارة إيطاليا في مسقط والاحتفال بالثقافة الإيطالية والمطبخ الإيطالي خلال اليوم الوطني الإيطالي. إن الأطباق الرائعة التي صممها فريق الطهي لدينا ما هي إلا تكريمًا للمأكولات الإيطالية التقليدية أثناء تأسيس الفندق كوجهة لتناول الطعام في السلطنة.

وقالت فيدريكا فاڤي، سفيرة إيطاليا لدى السلطنة إن اليوم الوطني الإيطالي في مسقط من أكثر المناسبات الخاصة التي تجمع الضيوف المحليين والمواطنين للاحتفال بإيطاليا وعلاقتها الخاصة بالسلطنة. خالص امتناني للدعم الحقيقي والعمل الجماعي من فندق كمبينسكي مسقط، ما أضفى قيمة مضافة وساهم في تحقيق النجاح في مجال الطهي والمنحيين الثقافي والتجاري لهذا الحدث الهام.

وتميز اللقاء بتقديم المأكولات الإيطالية في أجواء دافئة وراقية مع خطاب ألقته سعادة السفيرة  فاڤي، تلاه العروض الموسيقية، وكذلك المأكولات الإيطالية. وأعد فريق الطهي في الفندق، برئاسة الشيف التنفيذي جويلوم جولي، الأطباق الإيطالية من فيتيلو توناتو - شرائح لحم العجل الرقيقة المغطاة بسخاء بصلصة التونا المهروسة - ويقدم مع نبات الكبر، وفتات الخبز المقرمشة والروكا، إضافة إلى طبق سبانخ ورافيولي بالريكوتا الكلاسيكي، الذي يقدم مع صلصة زبدة المريمية وحبوب الصنوبر المحمصة إلى الحضور.

 

 

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