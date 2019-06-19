"ميسرة" تسهل دفع الفواتير عبر منصة "تسديد" لـ"أونك"

مسقط – الرؤية

عززت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية حلول دفع الفواتير عبر تطبيقها، بهدف إثراء تجربة زبائنها المصرفية، إذ أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال دفع الفواتير مباشرة من التطبيق عبر منصة "تسديد" لمزود الخدمة (أونك). وبإمكان الزبائن الإطلاع على فواتير الكهرباء والمياه إضافة إلى معرفة بيان محدث للفاتورة.

وقال مروان الزدجالي رئيس القنوات البديلة لبنك ظفار: نعمل على تطوير الخدمات التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر، ومن خلال دمج خدمة دفع الفواتير عبر تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مع منصة تسديد (أونك) سيتمكن زبائننا من دفع فواتيرهم أينما كانوا وعلى مدار الساعة.

ومن خلال مزود الخدمة أونك بإمكان مستخدمي تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال اختيار مجموعة من الشركات المقدمة للخدمة مثل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة مزون للكهرباء، شركة مجان للكهرباء، وشركة كهرباء المناطق الريفية، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، وشركة ظفار للكهرباء، كما بإمكان الزبائن دفع فواتير الإنترنت والهاتف والهاتف النقال عبر التطبيق بكل سهولة ويسر.

وقال محمد أحمد المعشني، مدير تنفيذي للتجزئة والقنوات المصرفية بميسرة: نسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية المريحة لزبائننا الكرام والمقرونة بمستويات عالية من الأمان والحماية. وتم تصميم تطبيق ميسرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لتقديم تجربة مصرفية رقمية تمكن زبائننا الكرام من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر وأمان تام أينما كانوا.