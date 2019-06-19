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تدشين منصة "صحار نافيجيت" في حفل الرنجة السنوي

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

تدشين منصة "صحار نافيجيت" في حفل الرنجة السنوي

 

مسقط – الرؤية

استضاف ميناء صحار والمنطقة الحرة حفل الرنجة السنوي الذي عُقِد في فندق كراون بلازا في صحار، وعقد اجتماع وكلاء الشحن البحري بحضور عدد من الخبراء في مجال الشحن البحري.

وبدأ الاجتماع بتدشين منصة صحار نافيجيت، وهو برنامج ملاحي يعرض المسارات البحرية الأكثر فاعلية للموانئ بجميع أنحاء العالم. وتبع التدشين العديد من جلسات النقاش وورش العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، إلى جانب أحدث التوجهات في القطاع البحري والطرق المبتكرة لجذب المزيد من الأعمال لميناء صحار والمنطقة الحرة في المستقبل.

وأقيم الحفل السنوي لأسماك الرنجة الشهير الذي يحتفل ببدء موسم صيد أسماك الرنجة ووصولها من مملكة هولندا، حيث شارك وكلاء الشحن البحري وأعضاء فريق ميناء صحار في الاحتفال بالحدث الهولندي التقليدي.

وقال مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة: يلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة ببناء علاقات جديدة وتقوية العلاقات الحالية، حيث تساهم مثل هذه الفعاليات في تعريف موظفينا وشركائنا بثقافة مملكة هولندا، ودعوتهم للمشاركة في الاحتفال بهذه التقاليد العريقة. ويمثل حفل الرنجة فرصة لتقوية الروابط والعلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك العلاقة الوثيقة التي تربطنا بشريكنا التجاري، ميناء روتردام. وأضاف جيلنكيرشن: انضم لنا وكلاء الشحن الذين شاركوا في اجتماع وكلاء الشحن السنوي الذي أقيم في وقت سابق من اليوم، حيث ناقشنا الإجراءات الجديدة المعمول بها في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث نحرص على التواصل بانتظام مع شركائنا في القطاع لعرض آخر التطورات والإنجازات في ميناء صحار والمنطقة الحرة.

 

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