سلسلة ندوات للتوعية بأهمية التأمين الزراعي

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة الزراعة سلسلةَ ندوات توعوية حول أهمية التأمين الزراعي؛ منها: ندوتان في مسقط وقريات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى جانب عِدة ندوات خلال شهر يوليو في ولايتي صلالة وثمريت بمحافظة ظفار، وكذلك سمائل بمحافظة الداخلية.

وقدَّم المهندس باقر بن شعبان اللواتي مدير دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية والاستثمارية، محاضرة توعوية وتعريفية عن التأمين الزراعي وأهميته للمزارعين في عبري بمحافظة الظاهرة، إلى جانب تقديم محاضرة في ندوة أخرى بالبريمي.

وأشار اللواتي في محاضراته إلى أهمية التأمين الزراعي في البلاد؛ كونه يُسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية في البلاد؛ من خلال حمايته للمزارع من المخاطر غير المتوقعة، كما يُسهم في الحد من الخسائر المادية الناتجة عن الأنواء المناخية غير المتوقعة، أو انتشار آفات وأمراض وبائية. وأضاف: وجدتْ كثيرٌ من الدول في التأمين الزراعي الطوقَ الآمن لكل من المزارع والصياد؛ لأنَّ التأمين الزراعي يتولى تعويض المُزَارِع المؤمن على مزروعاته على الخسائر الناتجة عن المخاطر غير المحسوبة والخارجة عن سيطرته، كما يوفر التأمين الزراعي الضمانات المناسبة للمصارف التمويلية لإقراض المنتجين أو الصيادين.