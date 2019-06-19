الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

سلسلة ندوات للتوعية بأهمية التأمين الزراعي

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

سلسلة ندوات للتوعية بأهمية التأمين الزراعي

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة الزراعة سلسلةَ ندوات توعوية حول أهمية التأمين الزراعي؛ منها: ندوتان في مسقط وقريات يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، إلى جانب عِدة ندوات خلال شهر يوليو في ولايتي صلالة وثمريت بمحافظة ظفار، وكذلك سمائل بمحافظة الداخلية.

وقدَّم المهندس باقر بن شعبان اللواتي مدير دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية والاستثمارية، محاضرة توعوية وتعريفية عن التأمين الزراعي وأهميته للمزارعين في عبري بمحافظة الظاهرة، إلى جانب تقديم محاضرة في ندوة أخرى بالبريمي.

وأشار اللواتي في محاضراته إلى أهمية التأمين الزراعي في البلاد؛ كونه يُسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية في البلاد؛ من خلال حمايته للمزارع من المخاطر غير المتوقعة، كما يُسهم في الحد من الخسائر المادية الناتجة عن الأنواء المناخية غير المتوقعة، أو انتشار آفات وأمراض وبائية. وأضاف: وجدتْ كثيرٌ من الدول في التأمين الزراعي الطوقَ الآمن لكل من المزارع والصياد؛ لأنَّ التأمين الزراعي يتولى تعويض المُزَارِع المؤمن على مزروعاته على الخسائر الناتجة عن المخاطر غير المحسوبة والخارجة عن سيطرته، كما يوفر التأمين الزراعي الضمانات المناسبة للمصارف التمويلية لإقراض المنتجين أو الصيادين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2019

ندوة للتوعية بأهمية التأمين الزراعي في الظاهرة

المزيد

10 أغسطس 2015

"الداخلية" تطلق سلسلة ندوات "ملتقى الشورى".. 14 الجاري

المزيد

27 أغسطس 2018

التأمين الزراعي

المزيد

19 أبريل 2018

ندوة إرشادية حول التأمين الزراعي بعبري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تصنيف عالمي جديد لجامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

تحذيرات من ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان .. اليوم وغدا

المحليات - أخبار

"كارمن" تفتتح الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية 11 سبتمبر.. وتشكيلة من العروض العمانية والعربية والأجنبية بانتظار الجمهور

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة