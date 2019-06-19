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بحث "بدائل الإستراتيجية العمرانية" في الوسطى

الأربعاء 19 يونيو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

بحث "بدائل الإستراتيجية العمرانية" في الوسطى

 

 

هيماء - محفوظ الشيباني

نظَّمتْ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط -مُمثلة في فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية- وبالتعاون مع مكتب محافظ الوسطى، والاستشاري المشرف على إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية الخاصة بالمحافظة، حلقة عمل حول بدائل الإستراتيجية العمرانية بمحافظة الوسطى، برعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي بالمحافظة، وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية، والشباب من أبناء ولايات المحافظة.

وتضمَّنت الحلقة عرضًا مرئيًّا حول آلية صياغة بدائل الإستراتيجية العمرانية على المستوى الإقليمي والمراحل التي مرت بها من جمع بيانات وتحليلها، والأخذ بالقضايا الرئيسية والمقومات ونقاط الضعف والقوة وخصوصية المحافظة، ومواءمة البدائل للبديل الأمثل للتنمية العمرانية على المستوى الوطني والمعتمد من مجلس الوزراء، والتأثيرات الواقعة من البديل على المحافظة، إضافة للاسترشاد بنتائج حلقة عمل الرؤية العمرانية للمحافظة التي أقيمت في مارس الماضي.

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