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جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:37 م بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

 

 

◄ البيماني: نسعى للوصول ضمن أفضل 300 جامعة بحلول 2030

 

 

مسقط - الرؤية

أحرزتْ جامعة السلطان قابوس إنجازًا جديدًا في مجال التصنيف العالمي للجامعات "كيو إس"؛ إذ وصلت إلى المرتبة 379 عالميًّا للعام 2020، ويبلغ عدد الجامعات المسجلة ضمن هذا التصنيف 1047 جامعة من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة: إنَّ الجامعة تشهد تطورا ملحوظا في تصنيفها السنوي ضمن التصنيف العالمي للجامعات "كيو إس"؛ الأمر الذي يتَّفق مع أهداف رؤية عمان 2040، التي تسعى لأن تكون جامعة عمانية واحدة ضمن تصنيف أفضل 300 جامعة حول العالم بحلول العام 2030، وأنْ تكون أربع جامعات عمانية في ذات التصنيف بحلول العام 2040. وأضاف سعادته أنَّ الجامعة عملت جاهدة منذ سنوات على التصنيف العالمي لاستكمال هذا الهدف الوطني منذ مدة طويلة؛ من خلال العمل المستمر للحفاظ على تطوير مؤشرات الأداء وتحديث معطياتها كل عام؛ كالتالي: السمعة الأكاديمية؛ من خلال تشجيع كافة أعضاء الهيئة الأكاديمية للمشاركة في منصات البحث العلمي لإشهار ونشر إنتاجهم العلمي وجودة البحث في جامعة السلطان قابوس، وهناك مؤشر الرضا الوظيفي من قبل سوق العمل لخريجي الجامعة؛ وذلك من خلال المزيد من التواصل مع خريجي الجامعة، وجهات توظيفهم لاستقصاء مدى جودة مستواهم العملي، ومدى رضا جهات عملهم عن هذا الأداء.

وأوضح أنَّ الاستدلالَ العلميَّ للأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية؛ فيأتي من خلال مكافآت تشجيعية للنشر في الدوريات والمجلات العلمية المحكمة ذات السمعة العالية، إلى جانب نسبة الطلاب إلى هيئة التدريس: الاستمرار وفق نسبة عالمية، والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية، مع نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية العالمية من خلال الاستمرار وفق نسبة عالمية، والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية، وأخيرا الطلاب الدوليون؛ حيث تزايد أعداد الطلاب الدوليين في الجامعة في الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

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