همس التعفف



هلال الشيادي | سلطنة عمان

يراك؛ بصمته علق السؤالُ

وفي عينيه من تعبٍ مقالُ

//

يضج به التعفّفُ في سكوت

فهل تصغي له الأيدي الطوال؟

//

يسير بعفة وبه الأماني

تحدثه إلى أين المآل

//

وتزدحم الـمعاني حين عانى

وللفقر التهاب واشتعال

//

ويرنو للذي إن مد يمنى

بإحسان فلا تدري الشمال

//

فإن العيش يحلو من عطاء

ويربطه التآخي والوصال

//

فلن تمتد كف نحو كف

إذا ما حرك القلبَ النوال

//

نرى الدنيا عطاء ثم أخذا

ولا يبقى مع الأيام حال

//

فأعط بلا سؤال ذاك جود

وعفتهم شعارا لا يزال

//

فأكرم خصلة كرم بسر

على ذي عفة ذاك الجمال