همس التعفف

هلال الشيادي | سلطنة عمان
يراك؛ بصمته علق السؤالُ
وفي عينيه من تعبٍ مقالُ
//
يضج به التعفّفُ في سكوت
فهل تصغي له الأيدي الطوال؟
//
يسير بعفة وبه الأماني
تحدثه إلى أين المآل
//
وتزدحم الـمعاني حين عانى
وللفقر التهاب واشتعال
//
ويرنو للذي إن مد يمنى
بإحسان فلا تدري الشمال
//
فإن العيش يحلو من عطاء
ويربطه التآخي والوصال
//
فلن تمتد كف نحو كف
إذا ما حرك القلبَ النوال
//
نرى الدنيا عطاء ثم أخذا
ولا يبقى مع الأيام حال
//
فأعط بلا سؤال ذاك جود
وعفتهم شعارا لا يزال
//
فأكرم خصلة كرم بسر
على ذي عفة ذاك الجمال