الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

من هـــــم

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:11 ص بتوقيت مسقط

من هـــــم


نبيه شعبو | سوريا

أيّتها المرأة... من عكَّر لبن صدرك في فم رضيعك...
قالت: هم من عجنوا بالوحلِ نهديَّ كي يئدوا شهوة الخصب... أيها الطفل:  من صيّر براءة العمر, لفافةً تحترق بين شفتيك وهبابها ملحٌ عجاج على ضفاف مُقلتيكِ...
قال: هم من أطفأوا القناديل في عتمة  الدروب فتعثرتِ الخُطا...
أيتها العاشقة النضرة.... من علّمك أن ترجُمي الحلم المندى فوق خصر الأقحوان بتعاويذ الخرافةِ وأنت تقرأينهاعلى طحل فنجان قهوتك...
قالت: هم من شيطن العشق كي يتربّص الخوف فوق شرفات أحلامه....
أيها الرجل.... من  وضع قيد الجهالة في معصميك ...
"وأنت خصصت  بعقلٍ فسألتهُ ... فكل عقلٍ نبي..."وقيل: "إن الذين حرموا نعمة العقل كلَّها أقلُّ بؤساً من الذين أفسدت عقولهم وضلّت سواد السبيل".
أيتها الطيور.... كم  انتظرنا مسارات هجرتك في مساءات الخريف... قالت: لقد أرعبني  أزيز رصاصهم عبر فضاءٍ يقنصُ أفلاكهُ فغيرتُ وجهتي....
وأنت أيها الوطن لماذا يبدو وجُهكَ شاحباً مسكوناً بنوبات القلق , وكأن شمسك أضاعت فجرها.... قال: لقد مروا من هنا.... كسروا مناجل الحصاد... أذاقوا المستضعفين في الأرض وجع الرغيف... ومحوا ضفاف الياسمين عن دفاتر الرسم..... يسعون أن أمضي الى موتي ممداً على  سرائر الأنبياء...
تنهّد الصبح ضياء.... زفر الغمام غيثاً.... نهض البنفسج صافياً... قالوا لا بد أن يرحلوا ....

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"كارمن" تفتتح الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية 11 سبتمبر.. وتشكيلة من العروض العمانية والعربية والأجنبية بانتظار الجمهور

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

الاقتصاد - محلي

بعد احتجاز بلاتيني.. تفاصيل تحقيق الفساد حول "مونديال قطر 2020"

رياضة - دولي

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين غرقا بشاطئ السيب وإنقاذ 6 آخرين

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة