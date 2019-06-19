من هـــــم



نبيه شعبو | سوريا

أيّتها المرأة... من عكَّر لبن صدرك في فم رضيعك...

قالت: هم من عجنوا بالوحلِ نهديَّ كي يئدوا شهوة الخصب... أيها الطفل: من صيّر براءة العمر, لفافةً تحترق بين شفتيك وهبابها ملحٌ عجاج على ضفاف مُقلتيكِ...

قال: هم من أطفأوا القناديل في عتمة الدروب فتعثرتِ الخُطا...

أيتها العاشقة النضرة.... من علّمك أن ترجُمي الحلم المندى فوق خصر الأقحوان بتعاويذ الخرافةِ وأنت تقرأينهاعلى طحل فنجان قهوتك...

قالت: هم من شيطن العشق كي يتربّص الخوف فوق شرفات أحلامه....

أيها الرجل.... من وضع قيد الجهالة في معصميك ...

"وأنت خصصت بعقلٍ فسألتهُ ... فكل عقلٍ نبي..."وقيل: "إن الذين حرموا نعمة العقل كلَّها أقلُّ بؤساً من الذين أفسدت عقولهم وضلّت سواد السبيل".

أيتها الطيور.... كم انتظرنا مسارات هجرتك في مساءات الخريف... قالت: لقد أرعبني أزيز رصاصهم عبر فضاءٍ يقنصُ أفلاكهُ فغيرتُ وجهتي....

وأنت أيها الوطن لماذا يبدو وجُهكَ شاحباً مسكوناً بنوبات القلق , وكأن شمسك أضاعت فجرها.... قال: لقد مروا من هنا.... كسروا مناجل الحصاد... أذاقوا المستضعفين في الأرض وجع الرغيف... ومحوا ضفاف الياسمين عن دفاتر الرسم..... يسعون أن أمضي الى موتي ممداً على سرائر الأنبياء...

تنهّد الصبح ضياء.... زفر الغمام غيثاً.... نهض البنفسج صافياً... قالوا لا بد أن يرحلوا ....