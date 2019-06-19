

عبير الشبلي | سلطنة عمان

الأبواب مؤصدة..

وأسدلت الشبابيك

وتشابكت بخيوط تداخل

بعضها في بعض..!!

هذا المساء على غير

عادته..!!

ما بال الشوارع

اتسعت واكتظت في آن

بآهات الألم..؟!

وهذه الأرصفة مبسوطة

بفرش الدمع والحنين ..؟!

الجو أحكم أبوابي

الدفينة ..

وهذا النابض في أقصى

يساري ..

على شفا غفوة سكون

ما يلبث أن ينهض..

ونشوى هائجة تدفعه

قم للحياة وغني..

...

إليك روحي المرفرفة

أثناء عروج القمر..

أغمضت عيناي..

فأبصرت في عينيك

أضوائي..

فأضاءت بيارق صبوة

الشغف في أعماقي..

...

ك مثل وقع نسيم دافئ

استنشق بعمق عبقك الأثيري..

مثير ..يغسل بقايا البعد

ويلتهم بأنفاسه معالم

عشق أبى ألا يتحرر ...!!

شغف..

شغف..

شغف...!!