ثم تنطفئ الشاشة..



سارة حبيب | سوريا

لقطة 1

رجل يمسك أوراقاً..

غالباً يدرك أن الكلام مكتوبٌ عنه..

/تسيل عيناه على مقطع أول/

لقطة 2

أستيقظ من منام مذعورة،

لم يكن حرباً و لا موتاً

بل أنا وأنت في مكانين مختلفين ..

/ضباب من وحي كابوس/

لقطة 3

أتحدث معك

تهرب بوجهك مني

فيبدو الأمر كما لو أنني أتحدث مع ظهرك..

/صورة تخيلية واقعية لظهر بأذنين/

لقطة 4

قميص أبيض على كائن جداً أبيض..

/حرب وأنثى يغيظهما البياض /

لقطة 5

قمر بدر

قبالةَ امرأة هلال..

/مشهد من طبيعة قليلة الحسّ/

لقطة 6

/ليلي صباحي/

صوت آذان يرتفع

وأنا لا أعرف كيف أصلّي

لكنني أكتب،

وأظن أن هذا يفي بالغرض..

لقطة 7

أنتَ نائم بعمق

أنا أشعر بالجوع..

/مشهد من إفريقيا/

لقطة 8

فتاة لا تتقن السباحة،

لكن تحسباً لبحر طارئ

ترتدي دوماً قصيدة

تحت فستانها ..

لقطة 9

شامة أسفل رقبتك جهة اليسار ..



لقطة 10

رجل يلتفّ بزاوية 180 درجة

ليلقي السلام على امرأة حادة..

كون ينفرج..

/نهاري.. نهاري/



لقطة 11

فستان ضيّق

أبيض و بني وأسود على شكل مربعات

زمّة خفيفة أسفل الرقبة

سحاب طويل على الظهر..

رجل بزاوية مقابلة

لا يلتفتْ..

لقطة 12

أكداس من الكتب

سيف طويل

نهر من مشروب غير محدد

شعر لأنثى تدير ظهرها للمشهد

رجل يصرخ.. يوزع الأدوار لعمل تمثيليّ ما

و بين حين و آخر، يمزّق بعض الأوراق

و يقول لأحد ما:

” ألغيتُكْ“..

لقطة 13

جثث من مختلف الألوان

بلد يمدُّ يده بتثاقل

يمسك الـ ريموت كونترول

يطفئ التلفاز

و ينام..

لقطة 14

ليس ثمة من سينما في هذه اللقطات

مجرد حياة تتجزأ ..

/قَطْعْ/.