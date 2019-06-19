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لك وحدك

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:08 ص بتوقيت مسقط

لك وحدك


ايفيلين يوسف | سوريا

أنا الثانئي من ثنائية عشقٍ أبديٍّ
أنا الثالث من ثالوثٍ مقدّس
أنا النهاية
إن دنوت منّي دنوت
إن ابتعدت عنّي اختفيت
لك وحدك أبوح بسرائري
لك وحدك قلبي بساطاً مددتُه
أعلم أنّك هناك تنتظر كلمة... ولكن!!!
حين يفيضُ ما بي... أصمت
وقد ضجَّ شوقي إليك بصمتي...
كبر كان ضجّ
كبر كان عصف
كبر كان هدر
بصدى اسمك يرددُه في كلّ آفاق الكون
اسمك... من عَتَقِ التاريخ آتى..
من عذابات الوصل والجوى
اسمك ... من ماضٍ لأمّةٍ حملنا دمها في حروفنا الأبديّة.
اسمك ... من آلهة ترقب وتبتسم
تبتسم لمعاناة مازرعت في أجسادنا الفتيّة
أكتب اسمك بنار وثلج
أكتب اسمك بماء وزيت
أكتب اسمك على آهةٍ
على كلِّ جدارٍ وكلِّ لوحةٍ
على وتر القلب عزفتك
وإن لم يكُن لهذا القلبِ من وتر
على حجر الميزان حفرتُك
وإن لم يكُن لهذا الميزان من حجر
ألثُمُ روحك بشفتي مُحارب
أضناه الوصول لعينيك
أضناه السّفر.

 

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