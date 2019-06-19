48.6 مليون ريال إسنادات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية

مسقط - الرؤية

كشفت بيانات المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" للعام 2018 استفادة 1634 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة في ريادة من المناقصات والمشتريات الحكوميّة بقيمة إجمالية بلغت 48.6 مليون ريال عماني، وكان نصيب المؤسسات الحاصلة على "بطاقة رواد الأعمال" 70 في المئة منها.

وثمن مجلسُ إدارة "ريادة" برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، بالجهات الحكومية -البالغ عددها 14 مؤسسة حكومية- التي أسندت أعمالا بنسبة 10 بالمئة أو أكثر من المناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" خلال العام 2018. وقال الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي لـ"ريادة" إنَّ بيانات المشتريات والمناقصات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 2018م تشير بكل وضوح إلى حرص عدد كبير من تلك الجهات على زيادة دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر جليًّا لدى 14 جهة حكومية، مشيرا إلى أن متوسط الإسنادات من قبل بعض الجهات المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" بلغت 2.5 بالمئة فقط، وهي نسبة منخفضة مقارنة بما هو مطلوب من هذه الجهات؛ لذلك نتطلع من جميع الجهات التي لم تصل نسبتها إلى 10 بالمئة، إلى تعزيز إسناداتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.