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العبري: جهود استثنائية بمهرجان صلالة وتدابير أمنية في المواقع كافة

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:57 ص بتوقيت مسقط

شرطة عمان السلطانية تبذل جهوداً استثنائية خلال الموسم السياحي 2
شرطة عمان السلطانية تبذل جهوداً استثنائية خلال الموسم السياحي


صلالة - الرؤية
مع تواصل الاستعدادات لموسم مهرجان صلالة السياحي لعام 2019م تستعد قيادة شرطة محافظة ظفار بإسناد من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لتحقيق أعلى مستويات حفظ الأمن والنظام ووضع التدابير الأمنية التي تتناسب مع طبيعة فعاليات ومناشط المهرجان السياحي في المحافظة.
وفي هذا الصدد قال العميد/ محسن بن أحمد العبري قائد شرطة محافظة ظفار إنّ القيادة العامة للشرطة حريصة على تقديم الدعم البشري والمادي لقيادة شرطة محافظة ظفار بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التواجد الشرطي في كافة المواقع السياحية بالمحافظة والطرق المؤدية إليها.
وفي سبيل ذلك عقدت اللجان المختصة بشرطة عمان السلطانية عدة اجتماعات وقامت بالزيارات الميدانية للوقوف على كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لبسط مظلة الأمن على كافة الطرق التي يسلكها الزوار إلى محافظة ظفار فضلا عن انتقاء مواقع مناسبة لإقامة النقاط الأمنية لتمكين رجل الشرطة من تقديم مختلف الخدمات للزوار.
وأشار قائد شرطة محافظة ظفار إلى أنّ قيادة شرطة المحافظة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للإعداد والتحضير للمهرجان السياحي، وتم زيارة المواقع التي تقام عليها الفعاليات، لوضع الاشتراطات والمتطلبات الأمنية والمرورية، وتحديد الاحتياجات الأمنية من القوى البشرية والتجهيزات الأخرى بالتنسيق مع الادارة العامة للعمليات والتي تقوم بمتابعة سير الفعاليات لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تظهر أثناء تأدية المهام.
وأشار العبري إلى تواجد رجال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف على طول الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار، إلى جانب إسناد من طيران الشرطة للحالات الطارئة لخدمة مستخدمي الطريق وتقديم المساعدة قدر الإمكان لهم. كما سيتم نشر دوريات المرور وشرطة المهام الخاصة في جميع مواقع المهرجان والطرق المؤدية إليها، وذلك بهدف تنظيم حركة السير ومنع الاختناقات المرورية إلى جانب قيام رجال الدفاع المدني والإسعاف وخفر السواحل بالدوريات المختلفة على شواطئ البحر والعيون المنتشرة بالمحافظة بهدف التوعية والتدخل في حالة وقوع أية حوادث في تلك الأماكن.
ونصح العميد/ محسن بن أحمد العبري قائد شرطة محافظة ظفار المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة بضرورة الالتزام بأنظمة وقواعد المرور ومراعاة متطلبات السلامة.

 

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