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اتفاقية لتمويل لوازم جراحة عظام الأطفال بمستشفى خولة

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:56 ص بتوقيت مسقط

اتفاقية لتمويل لوازم جراحة عظام الأطفال بمستشفى خولة


مسقط - الرؤية
تصوير/ عبدالفتاح الغافري
وقعّت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة وشركة ميتسوي إي آند بي الشرق الأوسط مؤخراً اتفاقية لتمويل مستشفى خولة لشراء مواد ولوازم جراحية تستخدم في جراحة العظام للأطفال بلغت أكثر من (38000) ريال عماني.
وقع الاتفاقية نيابة عن المستشفى الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي - مدير عام المستشفى- وعن شركة ميتسوي إي آند بي الشرق الأوسط مديرها العام نجيب الحارثي.  
وأكد دكتور عبدالله بن حمود الحارثي على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الصالح العام، مشيدًا بالمبادرة الطيبة التي قدمتها شركة ميتسوي لتمويل شراء مواد ولوازم لجراحة عظام الأطفال.   
ومن جانبه أكد نجيب الحارثي - المدير العام لشركة ميتسوي إي آند بي الشرق الأوسط حرص الشركة على تفعيل الشراكة والتعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية بما يخدم أوجه التنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشروعات التنموية ذات النفع العام في البلاد؛ بما فيها الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على امتداد ربوع السلطنة؛ وذلك من خلال برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

 

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