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"صحار ألمنيوم" تمول شراء أجهزة طبية لمستشفى عبري

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:56 ص بتوقيت مسقط

"صحار ألمنيوم" تمول شراء أجهزة طبية لمستشفى عبري

عبري - ناصر العبري

ترأس سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية أمس اجتماعاً للجنة تنسيق ومتابعة أعمال الخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى عبري المرجعي، بحضور الدكتور سالم بن موسى العبري المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة ومدير مستشفى عبري المرجعي ومديري الدوائر بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية تمويل شراء أجهزة طبية لمستشفى عبري، مقدم من شركة المنيوم صحار. حيث وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، وعن شركة صحار ألمنيوم المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي للشركة.

كما استعرض الاجتماع أيضا توصيات محضر الاجتماع السابق ونتائج الزيارات الميدانية للفريق، ومؤشرات الوضع الصحي للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ومستشفى عبري المرجعي، إضافة إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز جوانب الخدمات الصحية بولايات المحافظة.

من جانب آخر سيزور سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية وأعضاء اللجنة، اليوم، مركز ضنك الصحي ومركز الأخضر الصحي بولاية عبري ومجمع عبري الصحي.

 

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