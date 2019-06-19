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جوخة الحارثية ضيفة شرف حفل تدشين "الجبل الاخضر.. صديق النجوم"

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:54 ص بتوقيت مسقط

جوخة الحارثية ضيفة شرف حفل تدشين "الجبل الاخضر.. صديق النجوم"

الرؤية - مريم البادية

دشن منتجع أليلا الجبل الأخضر كتاب "الجبل الأخضر.. صديق النجوم"، بحضور ضيفة الشرف الأديبة والروائية الدكتورة جوخه الحارثية الحائزة على جائزة مان بوكر العالمية 2019 عن روايتها "سيدات القمر".

وتمَّ إعداد الكتاب بالتعاون مع مؤسسة "جربن روم" باللغتين العربية والإنجليزية. وقال جوليان آيرس المدير العام لمنتجع أليلا: إنَّ هذا الكتاب يخدم القطاع السياحي، ويسهم في تدفق مزيد من السياح للتعرف على الحياة في الجبل الأخضر، مشيرا إلى أن العمل عليه استغرق عاما كاملا بمشاركة 10 أشخاص. وأضاف أن هذا الكتاب يركز على استحضار عبق التاريخ والمكان في قرى ومناطق الجبل الاخضر، وإظهار بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية في القصص حتى يتعرف الطفل العماني على تاريخه ويستكشف الزائر جزءا من الحضارة العمانية. وقالت أزهار أحمد مؤلفة الكتاب: إنَّ هذا الكتاب يحكي تجربة عميقة للسياح الصغار من خلال خمس قصص عن خمسة أماكن مختلفة في الجبل الأخضر؛ هي: قرية حيل اليمن، وقرية الشريجة، وقرية العين، وقرية السوجرة، بينما أحداث القصة الأخيرة تقع في منتجع أليلا. وأضافت أنَّ هذه القصص دارت في مواضيع مختلفة؛ مثل: صناعة ماء الورد، والتعريف بالكهوف والوديان، والحيوانات المشهورة، وأحداثها مليئة بالتشويق والإثارة والمغامرات الحية.

وأزهار أحمد ألفت 60 قصة، و9 كتب، وهي مؤسِّسة نادي الكتابة الابداعية، ومن المقرر أن يصدر لها عملان جديدان خلال معرض مسقط الدولي للكتاب المقبل، وهي متخصصة في الكتابة للناشئة. وترى أحمد أن الناشئة فئة محرومة من الإبداعات الأدبية، فبعض الكتابات من هذا النوع مخصصة للأطفال من "5- 10 سنوات"، ومن أبرز القصص التي ألفتها "مراجح ملونة"، و"أشجار محمد الصغيرة"... وغيرها.

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