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"ملتقى قادرون" يوصي بزيادة استيعاب ذوي الإعاقة في التوظيف

الأربعاء 19 يونيو 2019 10:52 ص بتوقيت مسقط

"ملتقى قادرون" يوصي بزيادة استيعاب ذوي الإعاقة في التوظيف

 

مسقط - الرؤية
أَوْصَى مُلتقى قادرون الأول لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة بزيادة الجهود الساعية لحصول ذوي الإعاقة على فرص وبرامج التأهيل والتدريب والتوظيف من المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وكانَ الملتقى انطلق أمس الأول، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، ونظَّمته شركة أساس مسقط لتنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية. وتضمَّنت التوصيات ضرورة تجهيز بيئات العمل بالتقنيات والتسهيلات والأجهزة التي تساعد ذوي الإعاقة على القيام بمهام العمل بسهولة ويُسر. ودعا المشاركون في الملتقى إلى تمثيل ذوي الإعاقة في المركز الوطني للتشغيل؛ وذلك للوقوف على التحديات التي تواجههم لضمان منحهم فرصًا متساوية في قطاع التشغيل، إلى جانب تعزيز الجهود لرفع الوعي بقدرات ومهارات ومواهب ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة، وأن يُسهم الإعلام بشكل خاص في إبراز هذه الفئة، وتحفيز ذوي الإعاقة على صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل المختلفة.
و"ملتقى قادرون" ترجمة لمبادرة مجتمعية تطوعية تهدف لنشر الوعي بين المؤسسات المختلفة التعليمية والمهنية الخاصة والعامة ودمج هذه الفئة في قطاعات العمل المختلفة. وشارك في الملتقى 27 مؤسسة عرضت مبادراتها ومساهماتها في تدريب وتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة، كما اشتمل الملتقى على العديد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم ذوي الإعاقة، وعرض بعض المشاريع في دمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

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