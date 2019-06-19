أنظمة إلكترونية جديدة بـ"نظم المعلومات" في جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

دشَّن مركز نظم المعلومات بجامعة السلطان قابوس، صباح أمس الثلاثاء، مجموعة من الأنظمة الإلكترونية والخدمات الجديدة؛ وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور علي بن هويشل الشعيلي نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

وبدأ حفل التدشين بعرض فيديو مرئي عن خدمات مركز نظم المعلومات، عقبها قدم الدكتور ناصر بن مصبح الزيدي مدير مركز نظم المعلومات، كلمة؛ سلط فيها الضوء على المركز والخدمات التي يقدمها والتطورات التي مر بها، كما أشاد بفريق العمل القائم على الخدمات التي يقدمها المركز.

عقب ذلك، قدم مازن بن حامد السليماني نائب مدير دائرة الشؤون الأكاديمية بعمادة الدراسات العليا، كلمة؛ تحدث فيها عن تدشين نظام الاستمارات الإلكترونية للدراسات العليا (المرحلة الأولى)، الذي انطلقتْ فكرته من توصيات دراسة أعدَّها فريقٌ في عمادة الدراسات العليا للنظر في إمكانية تبسيط الاستمارات المستخدمة في الدراسات العليا بالجامعة، ومقارنتها بما هو معمولٌ به في الجامعات الرائدة، حيث أوصتْ هذه الدراسة بضرورة تحويل الاستمارات الورقية المستخدمة في الدراسات العليا إلى استمارات إلكترونية. وأضاف أنَّ نظام الاستمارات الإلكترونية للدراسات العليا يوفر لوحة تحكم شاملة تمكّن المستخدم من الاطلاع على أعداد وقوائم الطلاب المسجلين في الرسائل الجامعية حسب الصلاحيات المعطاه للمستخدم، مع إمكانية البحث أو استعراض أية نشاطات تتعلق بالرسالة الجامعية للطالب.

وتُشير إحصائيات استخدام النظام حتى نهاية مايو 2019 إلى إتمام ما يقارب الخمسة آلاف عملية، شملت اعتماد 663 لجنة إشراف، وأكثر من 78 لجنة مناقشة، كما تمَّ تسليم حوالي 640 تقرير سير أداء للرسائل العلمية، وما يقارب 239 تقرير مناقشة من قبل أعضاء لجان المناقشة.

والأنظمة الجديدة هي: نظام مستودع البيانات ويهدف لربط الجامعة بالنظام الإحصائي بوزارة التعليم العالي، ونظام الدفع الإلكتروني لتسهيل المدفعوات للجامعة في حساب بنكي موحد، ونظام المشتريات، ونظام إشعار نتائج اختبار IELTS، ونظام الالتحاق بالجامعة، ونظام رفع الخطط الإستراتيجية للجهات، وتدشين شبكة eduroam، وهي خدمة تجوال دولية للمستخدمين في مجال البحث والتعليم العالي والتعليم الإضافي. كما تم تطوير وترقية بعض الأنظمة القائمة. اما عن الأنظمة الإلكترونية والخدمات الجديدة التي دشنها مركز نظم المعلومات خلال الحفل أيضا؛ فهي: تدشين منظومة البريد الإلكتروني، وتدشين نظام الإعلان عن الوظائف الاكاديمية، وتدشين نظام ترشيح واختيار الموظف المجيد.