خصومات جذابة وعروض حصرية للعمانيين في مختلف فنادق ومنتجعات "عمران"

مسقط - الرؤية

كشفت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) - الذراع التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- عن خطتها لإطلاق حملة سياحية حصرية للعمانيين، تقدم من خلالها الشركة مجموعة من العروض الخاصة في الفنادق والمنتجعات التابعة لها خلال الموسم السياحي الصيفي لعام 2019م.

وتم استعراض التحضيرات لتدشين الحملة الترويجية في لقاء جمع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة عُمران مع الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للفنادق التابعة لشركة عمران. وتناول اللقاء تفاصيل العروض والحوافز المقدمة للمواطنين.

وتهدف الحملة إلى تعزيز السياحة المحلية في السلطنة عبر تشجيع العمانيين للاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة في الفنادق والمنتجعات التابعة لشركة عُمران، وتجربة الأنشطة الترفيهية المتنوعة والمخصصة للأفراد والعائلات، بالاضافة الى استكشاف المواقع السياحية المختلفة في مختلف ربوع السلطنة.

ومن بين أبرز الموضوعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع سلسلة التوريد للأصول الفندقية وزيادة المشتريات المحلية للسلع والخدمات بما يعزز من القيمة المحلية المضافة لدعم القطاعات الإنتاجية، من خلال إيجاد فرص أعمال أوسع للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتم تأكيد أهمية تمكين الكوادر العمانية العاملة في الفنادق وضرورة إيجاد برامج تنموية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية، وتأهيلهم للعمل في كافة التخصصات والمستويات الوظيفية، وتوفير الفرص الوظيفية ورفع نسب التعمين في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المتنامية على مستوى العالم.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية السياحة المسؤولة ومبادرات الاستدامة البيئية للفنادق والمنتجعات، ودورها الفاعل في الحفاظ على المقومات البيئية التي تنفرد بها السلطنة، وضرورة تعميم المبادرات الناجحة التي تم تدشينها في بعض الأصول الفندقية - كالحملات والبرامج التي أطلقها كل من منتجع أليلا الجبل الأخضر وفندق كراون بلازا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان وفنادق أتانا وقريباً في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في التقليل من استخدام المواد البلاستيكية ومجالات إعادة تدوير المخلفات السائلة والصلبة إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة- وتطبيقها في كافة فنادق الشركة تدريجيا.

وتستعد شركة عمران لإعلان تفاصيل العروض الحصرية ضمن حملتها السياحية الترويجية المرتقبة، وطريقة الحجز للاستفادة من هذه التخفيضات التي تتزامن مع موسم الإجازات.