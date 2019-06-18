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أذون خزانة حكومية بـ 55 مليون ريال عماني

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة حكومية بـ 55 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية

 

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 78 من أذون الخزانة الحكومية 55 مليون ريال عماني تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى السابع عشر من شهر يوليو المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن متوسط السعر المقبول بلغ 818ر99، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 815ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 37013ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 37445ر2 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 890ر2 بالمائة للفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 640ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

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