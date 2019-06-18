"عمانتل" أول مشغل اتصالات يوقع اتفاقية للاستفادة من البنية الأساسية لـ"العمانية للأبراج"

مسقط – العمانية

وقّعت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" اتفاقية مع الشركة العمانية للأبراج للاستفادة من البنية الأساسية لأبراج الاتصالات التي تقوم بإنشائها الشركة العمانية للأبراج في مختلف محافظات السلطنة وذلك بمقر هيئة تنظيم الاتصالات.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، فيما وقعها من جانب الشركة العمانية للأبراج المهندس ماجد بن عامر الخروصي المدير التنفيذي للشركة وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والسيد فهد بن عبدالعزيز البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للأبراج وعدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات بالسلطنة.

وتعد "عمانتل" عبر هذه الاتفاقية أول مشغل للاتصالات يوقع اتفاقية الاستفادة من مكونات البنية الأساسية لأبراج الاتصالات التي تنشئها الشركة العمانية للأبراج والتي يمكن استخدامها من قبل المشغلين الآخرين للاتصالات في السلطنة بهدف توسيع شبكة الاتصالات المتنقلة في مختلف ربوع السلطنة.

وتوفر الاتفاقية على مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في السلطنة الاستثمار في رأس المال لبناء وتشييد محطات وأبراج اتصالات بمختلف ولايات السلطنة وتوجيهها إلى تطوير شبكات وتقنيات الاتصالات في مجالات أخرى بهدف تطوير قطاع الاتصالات ودعمه بالتقنيات المستحدثة مواكبة منها لعالم الاتصالات المتغير، إضافة إلى المساهمة في المحافظة على المنظر العام والبيئة وتقليل من عدد محطات وأبراج اتصالات في القرى الصغيرة مما يساعد على توحيد الجهود في نشر خدمات الاتصالات إلى مناطق أكثر شمولية عبر شركة متخصصة في عمليات تركيب وبناء وإدارة وصيانة أبراج الاتصالات وهي الشركة العمانية للأبراج ومن ثم تشغيلها من قبل مشغلي خدمات الاتصالات بالسلطنة والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتوفير الاتصالات اللاسلكية الراغبة في الاستفادة من أبراج الاتصالات.

وقال المهندس ماجد بن عامر الخروصي المدير التنفيذي للشركة العمانية للأبراج إن توقيع الاتفاقية يسهل بناء وتأجير أصول الأبراج والبنية الأساسية للاتصالات في السلطنة بشكل عام لدعم الجهود الحكومية في توفير خدمات الاتصالات المتنقلة في كافة محافظات وولايات السلطنة إضافة إلى تأمين الاتصالات المتنقلة لمختلف الطرق الرئيسية التي أنشأتها الحكومة في الفترة الأخيرة من ضمنها طريق الباطنة السريع وطريق الشرقية السريع وطريق أدم - ثمريت حيث تؤطر هذه الاتفاقية الجهود التي قامت بها الحكومة لبناء وإنشاء الأبراج في السلطنة بشكل عام وتأجيرها لمشغلي خدمات الاتصالات في السلطنة سواء كانت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل أم الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" أو أي مشغل آخر في الفترة القادمة.

وأوضح الخروصي أنّ الشركة العمانية للأبراج تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لحصر الأصول المتوفرة لديها من أبراج الاتصالات لتأمينها لمشغلي خدمات الاتصالات في المستقبل وبدأت الشركة في العمليات التشغيلية في الفترة الأخيرة، حيث قامت ببناء بعض الأبراج في مختلف ولايات السلطنة في الأراضي التي تم تسليمها للشركة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

وأشار الخروصي إلى أن الشركة تدير أكثر من 300 برج اتصالات خلال الفترة الماضية ووقعت بعض الاتفاقيات مع عدة جهات مالكة لهذه الأبراج لاستغلالها لخدمات مزودي الاتصالات ولتقليل الكلفة إضافة إلى عدم الازدواجية للاستثمار في مجال بناء الأبراج والحفاظ على المظهر العام وتنظيم استخدام الأراضي لأبراج الاتصالات.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة العمانية للأبراج أنّ الاتفاقية تؤطر العمل في بناء وتأجير الأبراج وبناء عليه يتم التأجير وبنائها بنفس الشروط المتفق عليها في الاتفاقية الحالية سواء بالنسبة للأسعار أم شروط استخدام الأبراج فتكون شروط عامة لجميع مشغلي الاتصالات سواء الحاليين أم القادمين.

وفيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس والثورة الصناعية الرابعة، أكد المهندس ماجد بن عامر الخروصي أنه تم أخذ هذه التقنية في الاعتبار من خلال وضع بعض التصاميم المختلفة عن التصاميم الحالية والتي تتطلب أبراجا كثيرة وتم عمل تصاميم تضمنت الإنارة في الطرقات وأعلى المباني وهناك تصاميم مختلفة للأبراج تعمل الشركة حاليًا عليها بالتعاون مع بعض المزودين من حول العالم.

ومن جانبه أكد المهندس علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل مدير عام إدارة الحلول بالشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الاتصالات؛ فإنها ستمكن "عمانتل" وجميع المشغلين ومزودي خدمات الاتصالات في السلطنة من الوصول للمشتركين في أماكن عدة في السلطنة وستسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

ومن جهته قال المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات إن منح شركة متخصصة في أبراج الاتصالات من شأنها تطوير قطاع الاتصالات بطريقة أسرع وتسهيل إجراءات التراخيص، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية حافزًا للإسراع في بناء البنية الأساسية للجيل الخامس التي تتطلب إنشاء مئات الآلاف من الأبراج.