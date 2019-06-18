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سجل الهدف رقم 400 لمنتخب بلاده بتاريخ البطولة

نيكولاس لوديرو يضع أوروجواي على قائمة الكبار بـ"كوبا أمريكا"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

نيكولاس لوديرو يضع أوروجواي على قائمة الكبار بـ"كوبا أمريكا"

 

ساوباولو - وكالات

دخل منتخب أوروجواي نادي مسجلي 400 هدف في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، لينضم بذلك إلى الأرجنتين والبرازيل.

وبفوز أوروجواي برباعية نظيفة أمام الإكوادور في مستهل منافسات دور المجموعات في كوبا أمريكا 2019 -التي تنظم حاليا في البرازيل- بات في جعبتها 403 أهداف على مدار تاريخ البطولة الممتد منذ 103 أعوام.

وحمل الهدف رقم 400 توقيع نيكولاس لوديرو، في مستهل مواجهة الإكوادور الإثنين في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

ويقف منتخب "السيليستي" -الأكثر تتويجا بكؤوس البطولة- على بعد 52 هدفا من الأرجنتين، الأكثر تهديفا في البطولة القارية، وفقط 5 من البرازيل التي سجلت مؤخرا 3 في شباك بوليفيا، خلال المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا؛ لترفع رصيدها إلى 408.

وباتت أوروجواي -التي ستواجه اليابان يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي- تتمتع بفرصة من أجل زيادة أهدافها في البطولة القارية.

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