لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين والتايلنديين في "الغرفة"

مسقط – الرؤية

نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس لقاءً بين عدد من رجال الأعمال العمانيين مع وفد رجال الأعمال التجاري التايلاندي يمثل أكثر من 12 شركة متخصصة في صناعة مواد البناء والتشييد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز التجارة التايلاندي في دبي ووزارة التجارة التايلاندية.

والتقى الوفد خلال زيارته الغرفة برائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المنتسبين الأجانب وعلي بن سالم الحجري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية بحضور عدد كبير من رجال الأعمال العمانيين.

ومثل اللقاء فرصة جيدة للمستوردين وأصحاب المؤسسات والشركات بالسلطنة لاستكشاف الإمكانيات المتاحة لدى المنتجين والمصدرين التايلانديين المتخصصين في إنتاج تشكيلة متنوعة من مواد البناء والإنشاءات، ومنها منتجات الأثاث، ومكيفات الهواء الصناعية، ولوازم المطابخ والحمامات، وزخرفة الأرضيات والجدران، وكذلك المعدات متعددة الأغراض، وقد شارك في هذا اللقاء ما يزيد عن 70 شركة عمانية في نفس القطاعات المستهدفة.

ويشار إلى أنَّ التبادل التجاري بين السلطنة وتايلند في تزايد مستمر حيث سجل عام 2018 زيادة قياسية في الصادرات بلغت نسبتها 16.44٪ بقيمة 765 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت صادرات تايلاند إلى السلطنة خلال نفس الفترة إلى 8.79٪ بقيمة 563.74 مليون دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2019 ، تجاوزت صادرات تايلاند إلى السلطنة 132.32 مليون دولار أمريكي.