الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

جلسة نقاشية حول "جذب الاستثمار والتمويل" في "الوطني للأعمال"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

جلسة نقاشية حول "جذب الاستثمار والتمويل" في "الوطني للأعمال"

 

 

مسقط – الرؤية

نظم المركز الوطني للأعمال أمس جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمار والتمويل، بمشاركة وحضور مجموعة من المسؤولين في الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والعاملين فيه.

وناقش المشاركون في الجلسة مجموعة من المحاور الهامة، وأوضح المهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا أن الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة يعزز فرص الدخول إلى أسواق جديدة والمساهمة في إطلاق خدمات مبتكرة وصناعة فرص عمل غير تقليدية. وأشار حمد الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العماني، إلى وجود شروط ميسرة لتمويل المشاريع ويتراوح عددها بين ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠ مشروع سنوياً.

وقالت ابتهال الريامية، مديرة علاقات العملاء في صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن الصندوق تأسس عام 2014 ضمن برنامج الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، بهدف تطوير ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. واستعرضت لجينة الخروصية، صاحبة مركز ناين لصحة العائلة، تجربتها مع المشروع الذي بدأ بالشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، ودخولها مجال سياحة المغامرات في السلطنة إلى جانب سعيها حالياً إلى التوسع في المشروع خلال المرحلة القادمة.

وتأتي الجلسة ضمن مبادرة "ريوق" لعام 2019، التي ترعاها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وهي جلسات حوارية لرواد الأعمال لاستعراض ومناقشة المقترحات وتبادل الآراء والخبرات. وتعقد الجلسات دورياً وتركز على أهمية دعم رواد الأعمال في قطاع الصناعات الإبداعية، وتشجيع رواد الأعمال على الدخول في هذه القطاعات المتخصصة، وتبادل الآراء بين الرواد للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 سبتمبر 2018

جلسة نقاشية حول التنوع الاقتصادي في "الوطني للأعمال"

المزيد

17 أكتوبر 2017

جلسة نقاشية حول موازنة المرأة بين الحياة والعمل في "الوطني للأعمال"

المزيد

15 يناير 2018

جلسة نقاشية حول الملكية الفكرية والعلامة التجارية في "الوطني للأعمال"

المزيد

04 أكتوبر 2016

التعريف بالخدمات الجمركية ضمن جلسة "مشورة" في "الوطني للأعمال"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

الاقتصاد - محلي

بعد احتجاز بلاتيني.. تفاصيل تحقيق الفساد حول "مونديال قطر 2020"

رياضة - دولي

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين غرقا بشاطئ السيب وإنقاذ 6 آخرين

المحليات - شرطة

رياح وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة