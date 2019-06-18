جلسة نقاشية حول "جذب الاستثمار والتمويل" في "الوطني للأعمال"

مسقط – الرؤية

نظم المركز الوطني للأعمال أمس جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمار والتمويل، بمشاركة وحضور مجموعة من المسؤولين في الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والعاملين فيه.

وناقش المشاركون في الجلسة مجموعة من المحاور الهامة، وأوضح المهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا أن الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة يعزز فرص الدخول إلى أسواق جديدة والمساهمة في إطلاق خدمات مبتكرة وصناعة فرص عمل غير تقليدية. وأشار حمد الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العماني، إلى وجود شروط ميسرة لتمويل المشاريع ويتراوح عددها بين ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠ مشروع سنوياً.

وقالت ابتهال الريامية، مديرة علاقات العملاء في صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن الصندوق تأسس عام 2014 ضمن برنامج الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، بهدف تطوير ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. واستعرضت لجينة الخروصية، صاحبة مركز ناين لصحة العائلة، تجربتها مع المشروع الذي بدأ بالشراكة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، ودخولها مجال سياحة المغامرات في السلطنة إلى جانب سعيها حالياً إلى التوسع في المشروع خلال المرحلة القادمة.

وتأتي الجلسة ضمن مبادرة "ريوق" لعام 2019، التي ترعاها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وهي جلسات حوارية لرواد الأعمال لاستعراض ومناقشة المقترحات وتبادل الآراء والخبرات. وتعقد الجلسات دورياً وتركز على أهمية دعم رواد الأعمال في قطاع الصناعات الإبداعية، وتشجيع رواد الأعمال على الدخول في هذه القطاعات المتخصصة، وتبادل الآراء بين الرواد للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.