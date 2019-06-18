استعراض سير العمل في مشروع "العنونة الموحد"

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة نظام العنونة المُوحد أمس اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيس اللجنة. واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها اعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة لعام 2019، ومتابعة تنفيذ القرارات.

واستعرضت اللجنة تقرير سير العمل في مشروع العنونة الموحد وما تمَّ من إجراءات من قبل البلديات المعنية وكذلك تقرير نظام النقل الحرفي للأسماء الجغرافية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية.

ويهدف مشروع نظام العنونة الموحد إلى ترقيم المباني والمنشآت وتوحيد مسميات الشوارع ويواكب حالة النمو المتسارعة من خلال تبسيط العناوين بالشكل الذي يسهم في تعزيز سهولة الانتقال وتحديد الأماكن في مختلف أنحاء المدينة للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة على حد سواء وتوفير بيانات مكانية دقيقة وآنية. ويندرج المشروع ضمن الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة وخطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل توفر معلومات الملاحة الجغرافية والتي سيوفرها النظام.