خطة عمل لتحقيق النسب المستهدفة للوظائف في اجتماع الفريق الفني لمختبرات التعدين

مسقط - الرؤية

عَقَد الفريقُ الفنيُّ المعني بمُتابعة تحقيق أرقام التشغيل المستهدفة من مختبرات قطاع التعدين اجتماعه الأول، أمس، بحضور سعادة المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين؛ بهدف وضع خطة عمل متكاملة لتحقق النسب المستهدفة للوظائف التي أقرتها مختبرات قطاع التعدين؛ حيث تم تشكيل الفريق الفني بتوجيه من الفريق الوزاري المعني بدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي.

وأكَّد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة أنَّ تشكيل الفريق يأتي من منطلق إيمان الحكومة بأهمية الالتزام المعلن بشأن عدد فرص العمل المتوقعة للعمانيين التي توفرها كافة المشاريع المنضوية ضمن مختبرات قطاع التعدين، كما أن الهيئة كجهة مشرفة على القطاع ستعمل جاهدة في سبيل تحقيق النسب المستهدفة للوظائف التي أقرتها مختبرات قطاع التعدين في الموعد المحدد لها.

ويترأس الفريق محمد بن سالم المرضوف السعدي مدير مكتب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، وعضوية ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب، واللجنة القطاعية، وذوي الخبرة العملية والأكاديمية من القطاع، وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وناقشَ الاجتماعُ آلية ومنهجية عمل الفريق وفق الأدوار والاختصاصات المنوطة بها؛ والتي تشمل: حصر جميع فرص العمل المتوقعة للعمانيين والمتفق عليها في مختبرات قطاع التعدين، واستقبال خطط التعمين والتشغيل المقترحة من قبل الشركات ومتابعة التزامها، وتحديد مجموعة المهارات ومتطلبات التدريب مع الصندوق الوطني للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية للانخراط بفاعلية في سوق العمل بالقطاع، وتحديد ودراسة تحديات التشغيل والإحلال في القطاع، وتقديم مقترحات لزيادة جاذبيته للقوى العاملة الوطنية، ودعم توطين صناعة المنتجات المحلية المرتبطة بالقطاع.

وأشارَ رئيس الفريق إلى الاتفاق في الاجتماع على التحضير لتنظيم ورشة عمل تستهدف شركات قطاع التعدين (شركات مشاريع مختبرات قطاع التعدين) لتسلط الضوء على تحديات التعمين في القطاع ومتطلباته من الكفاءات والمهارات التخصصية؛ بهدف تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل بالقطاع من الكفاءات والمهارات؛ بهدف الإيفاء بمتطلبات وتطلعات الشركات التعدينية من الكفاءات والتخصصات.

وقالت نادية بنت راشد المحاربية رئيسة وحدة عمليات التدريب بالصندوق الوطني للتدريب وعضو الفريق الفني: إنَّ الصندوق سيعمل في إطار عمل الفريق على تطوير إستراتيجية التدريب للقطاع واستكمال خطط التدريب وتنفيذها.

وأكَّد علي بن سليمان الغابشي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتشغيل للتراخيص بوزارة القوى العاملة عضو الفريق الفني، أنَّ وزارة القوى العاملة ستدعم الفريق الفني بمتابعة الشركات التي تحال من الفريق لعدم التقييد بنسب التعمين، والوقوف على الحلول الداعمة لعملية التشغيل، والعمل والتوافق على حزمة المزايا التي يتطلبها القطاع لدعم عملية التشغيل بما يتوائم مع الأهداف الوطنية، ومشاركة الفريق بالخبرات المكتسبة لعملية التشغيل، لتمكين الفريق من المساهمة في عملية التشغيل.