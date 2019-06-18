"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

مسقط - الرؤية

عَقَد مجلسُ إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اجتماعَه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس. واطَّلع المجلس على مؤشرات الأداء للخدمات التي تقدمها "الهيئة" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما اطَّلع على الموقف التنفيذي لقرار إسناد المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهات الحكومية -البالغ عددها 14 مؤسسة حكومية- التي أسندت أعمالا بنسبة 10 بالمئة أو أكثر من المناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" خلال العام 2018م.

وقال الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي لـ"ريادة": إنَّ بيانات المشتريات والمناقصات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 2018م تشير بكل وضوح إلى حرص عدد كبير من تلك الجهات على زيادة دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر جليًّا لدى 14 جهة حكومية، وهي جهات تستحق منا الشكر والتقدير، مشيرا إلى أن متوسط الإسنادات من قبل بعض الجهات المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" بلغت 2.5 بالمئة فقط، وهي نسبة منخفضة مقارنة بما هو مطلوب من هذه الجهات؛ لذلك نتطلع من جميع الجهات التي لم تصل نسبتها إلى 10 بالمئة، إلى تعزيز إسناداتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الغساني أن نسبة الإسنادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تزيد لدى بعض الجهات التي لم تحقق النسبة المطلوبة؛ وذلك بعد احتساب الإسنادات للمقاولين الفرعيين من الشركات الحاصلة على عقود حكومية. وكشفت بيانات المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" للعام 2018م -حسب تحليل البيانات الواردة من وزارة المالية- عن استفادة 1,634 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة في ريادة من المناقصات والمشتريات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 48.6 مليون ريال عماني، وكان نصيب المؤسسات الحاصلة على "بطاقة رواد الأعمال" 70 بالمئة منها.

وأوضحت البيانات أن إدارة جامعة السلطان قابوس أكثر الجهات الحكومية التي حققت نسبة مرتفعة في الإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "ريادة" مقارنة بإجمالي مبالغ المناقصات والمشتريات؛ حيث بلغت نسبتها 34.6 بالمئة من إجمالي الأعمال التي أسندتها في العام 2018، تليها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بـ32.7 بالمئة، ثم الهيئة العامة للتعدين بـ27.8 بالمئة، ثم مشاريع برنامج التنفيذ في وزارة القوى العاملة بـ24.5 بالمئة، يليها صندوق الرفد بـ24 بالمئة، ثم باقي الجهات الحكومية الأخرى بنسب متفاوتة.

ودعا الرئيس التنفيذي لريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في قاعدة بيانات ريادة ومجلس المناقصات؛ للمنافسة والاستفادة من المناقصات والمشتريات الحكومية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة العمل على تنفيذ قرارات ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.