الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

العوفي يطلع على سير العمل في المختبر المركزي للصحة الحيوانية بولاية بدبد

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

IMG-20190618-WA0070
IMG-20190618-WA0071
IMG-20190618-WA0076
IMG-20190618-WA0077

 

  

بدبد - الرؤية

زارَ مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، أمس، المختبرَ المركزيَّ للصحة الحيوانية بمنطقة سعال بولاية بدبد، ورافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطَّلع معالي الدكتور على أعمال المختبر المركزي للصحة الحيوانية، ودوره الحيوي في تحليل وفحص العينات الواردة من العيادات والمحاجر البيطرية؛ بهدف رفع جودة تشخيص الأمراض الحيوانية. كما تعرف معاليه على دور المختبر في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع عن طريق الفحوص الدورية للمنتجات الحيوانية المستوردة؛ للتأكد من جودتها وسلامتها من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل للإنسان.

وتجوَّل معاليه في كافة أقسام المختبر؛ وهي: قسم تشخيص الأمراض الحيوانية، وقسم فحص المنتجات الحيوانية، وقسم الكيمياء الحيوية والسموم، وقسم ضبط جودة المختبرات، واستمع معاليه من المختصين والمشرفين إلى مهام عمل تلك الأقسام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أبريل 2015

تدشين المختبر المركزي والمحجر البيطري بولاية بدبد.. اليوم

المزيد

27 أبريل 2015

رئيس بلدية مسقط يدشن المختبر المركزي والمحجر البيطري في سعال بولاية بدبد

المزيد

04 يناير 2016

العوفي يطلع على سير العمل في ميناء الصيد بولاية السيب

المزيد

21 مايو 2015

العوفي يطلع على سير العمل في الأسواق السمكية بمحافظة شمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"ريادة" تثمن جهود 14 جهة حكومية تدعم "الصغيرة والمتوسطة" بإسناد 10% من المناقصات

الاقتصاد - محلي

بعد احتجاز بلاتيني.. تفاصيل تحقيق الفساد حول "مونديال قطر 2020"

رياضة - دولي

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين غرقا بشاطئ السيب وإنقاذ 6 آخرين

المحليات - شرطة

رياح وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة