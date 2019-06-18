العوفي يطلع على سير العمل في المختبر المركزي للصحة الحيوانية بولاية بدبد

بدبد - الرؤية

زارَ مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، أمس، المختبرَ المركزيَّ للصحة الحيوانية بمنطقة سعال بولاية بدبد، ورافقه عدد من المسؤولين بالوزارة.

واطَّلع معالي الدكتور على أعمال المختبر المركزي للصحة الحيوانية، ودوره الحيوي في تحليل وفحص العينات الواردة من العيادات والمحاجر البيطرية؛ بهدف رفع جودة تشخيص الأمراض الحيوانية. كما تعرف معاليه على دور المختبر في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع عن طريق الفحوص الدورية للمنتجات الحيوانية المستوردة؛ للتأكد من جودتها وسلامتها من الأمراض المشتركة التي قد تنتقل للإنسان.

وتجوَّل معاليه في كافة أقسام المختبر؛ وهي: قسم تشخيص الأمراض الحيوانية، وقسم فحص المنتجات الحيوانية، وقسم الكيمياء الحيوية والسموم، وقسم ضبط جودة المختبرات، واستمع معاليه من المختصين والمشرفين إلى مهام عمل تلك الأقسام.