"مسقط 30" يعود إلى مستوى 3915 نقطة.. و16 مليون ريال زيادة في القيمة السوقية

الرؤية – نجلاء عبد العال

عاد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية "مسقط 30" في إغلاق أمس، إلى مستوى 3915 نقطة؛ فاقدا النقاط الأربع التي زادها في الجلسة السابقة، وتراجع مؤشر العائد الكلي بنفس عدد النقاط تقريبًا ليصل إلى 4164 نقطة.

وشهدت جلسة أمس تراجعاً نسبيًا في قيم التداول؛ ليعود مستواها إلى ما كان عليه في جلسة الأحد، حيث ارتفعت خلاله بسبب صفقات على أسهم أومنفيست بلغت قيمتها نحو 5.5 مليون ريال لمشتريات أفراد عمانيين، وعاد مستوى قيمة التداول إلى 0.691 مليون ريال.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.086 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.44 مليار ريال، مستردة حوالي 16 مليون ريال من خسائرها السابقة، ويرجع السبب المباشر إلى ارتفاع أسعار إغلاقات عدد من الأسهم في السوق الموازي منها البنك الوطني والنهضة للخدمات.

وجاءت تداولات الاستثمار غير العماني ضعيفة حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 100 ألف ريال وبنسبة 14.5 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 63 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.

وأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6298 نقطة مرتفعًا 9 نقاط وبنسبة 0.14 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4745 نقطة مرتفعاً 11.5 نقطة وبنسبة تغير 0.24 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1939 نقطة منخفضًا خمس نقاط وبنسبة تغير 0.03 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 544 نقطة. وجرى التداول أمس، على أسهم 37 شركة، ارتفعت منها 9 شركات وانخفضت 9 شركات، فيما استقرت أسعار 19 شركة، وتم التداول بعدد صفقات 401 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام إلى 26 في المئة.

وتصدر سهم الأسماك العمانية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.072 ريال وبنسبة صعود 7.5 في المئة، فيما حلَّ سهم مدينة مسقط للتحلية في مُقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.105 ريال وبنسبة تغير 7.9 في المئة. واعتلى سهم عمانتل صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 176 ألف ريال وبنسبة 25.5 في المئة. وتصدر جلفار قائمة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بنسبة 72 في المئة.