الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

شراكة تدريبية بين البنك الوطني والقطاع الحكومي

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:45 م بتوقيت مسقط

شراكة تدريبية بين البنك الوطني والقطاع الحكومي

 

مسقط – الرؤية

نظَّم البنك الوطني العُماني أول دورة تدريبية من نوعها لعددٍ من موظفي بعض المؤسسات الحكومية بالتعاون مع عددٍ من أبرز شركائه الدوليين. وأقيمت الدورة التدريبية خارج السلطنة على مدار أسبوع كامل وركزت على عدد من المواضيع المالية العامة، وأعمال القطاع المصرفي. وصمم البنك الوطني العُماني الدورة بهدف تزويد المشاركين بخبرات أكثر ومعرفة أعمق عن عملياته المختلفة.

وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نحمل على عاتقنا مسؤولية تدريب الجيل الجديد من قادة القطاع الحكومي ولذا نواصل البحث عن سُبل جديدة لتعزيز الخبرات العملية للموظفين العُمانيين ودعمهم في سبيل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم. وشكلت هذه الدورة التدريبية منصة مميزة لتعريف المشاركين بالممارسات المصرفية العالمية، ونلتزم في البنك الوطني العُماني بتعزيز ثقافة أعمال تعتمد على الأداء المتميز وإيجاد بيئة أعمال تدعم تطور الموظفين. وقد صممنا البرنامج لغرس هذه القيم في نفوس وعقول المشاركين والمتدربين.

وجاءت الدورة التدريبية ضمن استراتيجية البنك الوطني العُماني الرامية إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام في مجال تطوير مهارات موظفي القطاع الحكومي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الوظيفية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أبريل 2016

شراكة بين البنك الوطني العماني و"آي.سي.آي.سي.آي" لخدمة الجالية الهندية بالسلطنة

المزيد

13 مايو 2015

"البنك الوطني العماني" يبرم شراكة إستراتيجية مع "الجمعية العقارية العمانية"

المزيد

16 سبتمبر 2015

برامج تدريبية متخصصة في الصيرفة الإسلامية لموظفي البنك الوطني العماني

المزيد

05 مارس 2017

اتفاقية شراكة بين البنك الوطني العماني و"الأصول للتطوير العقاري"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين غرقا بشاطئ السيب وإنقاذ 6 آخرين

المحليات - شرطة

رياح وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

120 ألف زائر لـ"شباب عمان 2" في مهرجان أرمادا البحري بفرنسا

المحليات - أخبار

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة