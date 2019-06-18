شراكة تدريبية بين البنك الوطني والقطاع الحكومي

مسقط – الرؤية

نظَّم البنك الوطني العُماني أول دورة تدريبية من نوعها لعددٍ من موظفي بعض المؤسسات الحكومية بالتعاون مع عددٍ من أبرز شركائه الدوليين. وأقيمت الدورة التدريبية خارج السلطنة على مدار أسبوع كامل وركزت على عدد من المواضيع المالية العامة، وأعمال القطاع المصرفي. وصمم البنك الوطني العُماني الدورة بهدف تزويد المشاركين بخبرات أكثر ومعرفة أعمق عن عملياته المختلفة.

وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نحمل على عاتقنا مسؤولية تدريب الجيل الجديد من قادة القطاع الحكومي ولذا نواصل البحث عن سُبل جديدة لتعزيز الخبرات العملية للموظفين العُمانيين ودعمهم في سبيل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم. وشكلت هذه الدورة التدريبية منصة مميزة لتعريف المشاركين بالممارسات المصرفية العالمية، ونلتزم في البنك الوطني العُماني بتعزيز ثقافة أعمال تعتمد على الأداء المتميز وإيجاد بيئة أعمال تدعم تطور الموظفين. وقد صممنا البرنامج لغرس هذه القيم في نفوس وعقول المشاركين والمتدربين.

وجاءت الدورة التدريبية ضمن استراتيجية البنك الوطني العُماني الرامية إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام في مجال تطوير مهارات موظفي القطاع الحكومي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الوظيفية.