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"الزبير" يدشن صيدلية شافي في الموالح الجنوبية دعما لريادة الأعمال

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

"الزبير" يدشن صيدلية شافي في الموالح الجنوبية دعما لريادة الأعمال

 

مسقط - الرؤية

دشن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة صيدلية شافي بحلتها الجديدة في الموالح الجنوبية بولاية السيب تحت رعاية الزبير بن محمد الزبير، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير وبحضور ممثلين عن مؤسسة الزبير ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وعدد من الجهات الداعمة لريادة الأعمال. ويأتي التصميم الجديد والمتكامل لصيدلية شافي لصاحبها رائد الأعمال الصيدلاني خالد بن شافي الحبسي أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الفائزين بجائزة الدعم المباشر لعام 2018 بهدف تعزيز خدماتها في السوق المحلي.

وقال خالد الحبسي: أشكر القائمين على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على دعمهم اللامحدود لرواد الأعمال وجهودهم الحثيثة لمساعدتي لتطوير الصيدلية لتصبح صيدلية شافي من الصيدليات التي تقدم خدمات متكاملة ذات مستوى راق، مشيرا إلى أن الصيدلية الجديدة حققت نقلة نوعية سواء في طريقة تصميم المكان والمحتويات والموقع الاستراتيجي للصيدلية مرورا بتصميم المحل بطريقة أكثر احترافية وذلك بالتعاون مع ID Design إحدى المؤسسات الصغيرة الرائدة في مجال التصميم وانتقالاً إلى طريقة عرض الأدوية والمواد الطبية والصيدلانية والخدمات التي تقدمها الصيدلية لزبائنها. مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التأسيس السليم للمشروع والدعم والتمكين الذي تم من خلال برنامج الدعم المباشر من قبل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة. وأضاف: نطمح إلى المزيد من النمو والتطور والتوسع في خدماتنا وفتح فروع أخرى إن شاءالله في المستقبل القريب لتعزيز تواجدنا في السوق المحلي.

ومن جانبه قال نوزر نورنجي مستشار أول بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: خالد الحبسي من الأعضاء البارزين في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وذلك نظراً لإلمامه بمشروعه التجاري ومثابرته على تطويره وتحسين خدماته. وتقدم صيدلية شافي العديد من الخدمات كإجراء الفحوصات لقياس ضغط الدم والسكري وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها الزبائن، إضافة إلى توفير المواد والأدوات الطبية.

وجاء التدشين في إطار سعي مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إلى تعزيز فرص النمو والتوسع، علماً بأن صيدلية شافي تم تجديدها بالكامل من خلال تغيير موقعها وتصميمها ومستوى الخدمات التي تقدمها، وذلك من خلال دراسة الجدوى التي أعدها المستشارون بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بالتنسيق مع رائد الأعمال خالد الحبسي، حيث تم نقل المحل إلى منطقة حيوية وذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية وسهل الوصول إليها في الموالح الجنوبية بولاية السيب مقارنة بالموقع السابق للصيدلية مع وجود عدد من العيادات الصحية المجاورة للصيدلية، كما ساهم مستشارو المركز في تصميم العيادة بطريقة أكثر احترافية وجاذبية من خلال التعاقد مع  مؤسسةIdea Design  إحدى المؤسسات العمانية الصغيرة الرائدة في مجال الديكورات والتصاميم الداخلية.

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