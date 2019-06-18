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بالتعاون بين "تنمية نفط عمان" و"البحث العلمي" عبر منصة "إيجاد"

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

 

 

مسقط – الرؤية

 

وقعت شركة تنمية نفط عُمان أمس اتفاقية مع مجلس البحث العلمي لإجراء بحث حول التأثير الكُلي للثورة الصناعية الرابعة على الوظائف في قطاع النفط والغاز من خلال مبادرة "إيجاد"، وهي منصة لتعزيز التعاون في البحث والتطوير بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في عُمان.

وتتناول الدراسة تأثير الثورة الصناعية الرابعة على اتجاهات التوظيف والمناصب المستقرة والناشئة والمتراجعة وفرص العمل على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة في الشركة ومتعاقديها المباشرين. وستنجز الدراسة، التي تتكون من ثلاث مراحل، بحلول نهاية العام الجاري.

 

وستحدد المرحلة الأولى من الدراسة الوظائف المحتملة التي ستختفي أو تُطور أو تنشأ بسبب استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المختلفة في الشركة ولدى المتعاقدين معها وستركز المرحلتان الثانية والثالثة على بناء إطار الكفاءات في الشركة للوظائف الناشئة بالإضافة إلى تقديم مقترحات بناء القدرات والتوصيات وخطط التنفيذ فيما يتعلق بالقوى العاملة الحالية والمستقبلية للشركة والمتعاقدين معها.

وقال الدكتور عبد الله العبري، مدير منصة "إيجاد": يُسعدنا أن نُوقع اتفاقية الاستشارات هذه مع شركة تنمية نفط عمان للنظر في الاتجاه الصعودي الواعد للثورة الصناعية الرابعة في  أنشطة الشركة والتأثيرات المحتملة على الوظائف وبرامج تطوير الكفاءات المرتبطة بها.

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