تعزيز التعاون بين "تعليمية ظفار" و"صلالة للغاز المسال"

صلالة - الرؤية

استضاف مكتب مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار لقاء أمس بين شركة صلالة للغاز البترولي المسال (SLPG) ولجنة الدعم المالي بالمديرية وأعضاء من شركة صلالة للغاز البترولي برئاسة الشيخ الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمُحافظة ظفار.

وشهد اللقاء استعراض جهود الشركة وما تقوم به من أعمال وأنشطة ودعم لمختلف المؤسسات التعليمية انطلاقاً من صميم عمل الشركة والتزاماتها الهادفة إلى تنمية وخدمة المجتمع المحلي.

وحضر اللقاء من جانب شركة صلالة للغاز البترولي المسال كل من المهندس محمد بن سعيد البرعمي والمهندس مازن العبري مدير الشؤون الهندسية بشركة الغاز المسال وسعيد بن مسعود المهري رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بينما حضر من جانب المديرية أعضاء من فريق الدعم المالي يحيى بن محمد غواص مدير الشؤون المالية والمهندس سالم كورع مدير دائرة المشاريع والصيانة وأحمد بن سعيد المشيخي باحث شؤون إدارية أول بمكتب مدير عام تعليمية ظفار وأحمد سالم المقدم المدير المساعد بدائرة تقنية المعلومات وحسن بن مسعود تبوك رئيس قسم الصيانة والمهندس فيصل باعمر رئيس قسم المشاريع وأسامة باحجاج من قسم إدارة الأجهزة.

واستعرض اللقاء أهم المشاريع الممكن دعمها من قبل الشركة ودعم العملية التعليمية بالمحافظة. وفي الختام تقدم الشيخ الدكتور بالشكر الجزيل إلى أعضاء الشركة لمساهمتهم البناءة في خدمة الجانب التربوي والتعليمي للمجتمع.