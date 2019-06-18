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"إيكيا" تطرح خدمة توصيل المفروشات إلى السلطنة

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

"إيكيا" تطرح خدمة توصيل المفروشات إلى السلطنة

مسقط – الرؤية

كشفت إيكيا، العلامة السويدية الرائدة في عالم المفروشات والبيع بالتجزئة، عن خطة توسعية عبر المنطقة، تسمح للعملاء في السلطنة بالتسوق عبر الإنترنت من الموقع الإلكتروني للشركة في الإمارات العربية المتحدة وتوصيل الشحنات إلى باب منازلهم بتكلفة توصيل 100 درهم إماراتي وتكلفة التركيب 250  درهم إماراتي لكل المناطق في السلطنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطلعات إيكيا للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء مستفيدة من أحدث التطورات التكنولوجية على الموقع الإلكتروني.

وكانت شركة إيكيا قد استثمرت في بناء موقع إلكتروني مصمم وفق أحدث التقنيات العالمية، بما يوفر للعملاء تجربة تسوقية تضاهي التسوق عبر المتاجر مباشرة من حيث عرض صور المنتجات وخيارات الألوان وتوافر التصاميم المختلفة بالإضافة إلى كافة المواصفات والأبعاد والمقاسات لكل منتج بشكل مستقل.

وقال فينود جايان، المدير التنفيذي لدى إيكيا في الإمارات ومصر وعُمان: تعد السلطنة سوقاً إقليمية هامة بالنسبة لإيكيا. وسعداء بهذه الخطوة التي ستتيح لعملائنا في السلطنة الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي المصمم وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية. ونتطلع قدماً للتواصل مع عملائنا في عُمان ونحن ملتزمون بإيصال مشترياتهم إلى منازلهم في السلطنة بما يتجاوز توقعاتهم لجهة الجودة العالية والأسعار التنافسية.

 

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