تقييم أداء "ميثاق" في اجتماع مشترك بين بنك مسقط و"الرقابة الشرعية"

مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة بنك مسقط برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني اجتماعا مشتركا مع هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية بحضور فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي، رئيس الهيئة، وبحث الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بالعمليات المصرفية والمنتجات والخدمات التي يقدمها ميثاق ومراجعة شاملة لأداء ميثاق ولأدوات الرقابة الشرعية وأطر تقييم الالتزام الشرعي، إلى جانب مناقشة الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي يقدمها ميثاق للمجتمع بهدف التعريف بالمنتجات والخدمات المقدمة من ميثاق، واستعراض أهم المنتجات التي تم طرحها في السوق وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وعقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية اجتماعها الثاني لهذا العام 2019 برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي، رئيس الهيئة، وبحضور كافة الأعضاء وعدد من مسؤولي ميثاق. واستعرضت الهيئة تقارير الالتزام والتدقيق الشرعي وأداء ميثاق خلال الفترة الماضية. وناقشت التحديثات على بعض سياسات العمل، وتناولت تقريرا حول صكوك ميثاق الإصدار الأول واعتماد تقرير الهيئة السنوي وفقا للمتطلبات الرقابية، وكذلك دراسة عدد من المنتجات الجديدة الخاصة بالشركات والأفراد ومراجعة الهيكلة الشرعية.

ويعد الاجتماع المشترك مع مجلس إدارة بنك مسقط من الاجتماعات الهامة التي يجري تنظيمها لمراجعة كافة الأعمال ومتابعة مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل، وتقييم أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية ومناقشة المستجدات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

ويشكل اجتماع هيئة الرقابة الشرعية فرصة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات مع أعضاء الهيئة حول مختلف الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والعمليات التمويلية التي يطرحها ميثاق للصيرفة الإسلامية لخدمة الزبائن.