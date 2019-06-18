الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تقييم أداء "ميثاق" في اجتماع مشترك بين بنك مسقط و"الرقابة الشرعية"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

تقييم أداء "ميثاق" في اجتماع مشترك بين بنك مسقط و"الرقابة الشرعية"

 

 

مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة بنك مسقط برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني اجتماعا مشتركا مع هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية بحضور فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي، رئيس الهيئة، وبحث الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بالعمليات المصرفية والمنتجات والخدمات التي يقدمها ميثاق ومراجعة شاملة لأداء ميثاق ولأدوات الرقابة الشرعية وأطر تقييم الالتزام الشرعي، إلى جانب مناقشة الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي يقدمها ميثاق للمجتمع بهدف التعريف بالمنتجات والخدمات المقدمة من ميثاق، واستعراض أهم المنتجات التي تم طرحها في السوق وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وعقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية اجتماعها الثاني لهذا العام 2019 برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي، رئيس الهيئة، وبحضور كافة الأعضاء وعدد من مسؤولي ميثاق. واستعرضت الهيئة تقارير الالتزام والتدقيق الشرعي وأداء ميثاق خلال الفترة الماضية. وناقشت التحديثات على بعض سياسات العمل، وتناولت تقريرا حول صكوك ميثاق الإصدار الأول واعتماد تقرير الهيئة السنوي وفقا للمتطلبات الرقابية، وكذلك دراسة عدد من المنتجات الجديدة الخاصة بالشركات والأفراد ومراجعة الهيكلة الشرعية.

 ويعد الاجتماع المشترك مع مجلس إدارة بنك مسقط من الاجتماعات الهامة التي يجري تنظيمها لمراجعة كافة الأعمال ومتابعة مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل، وتقييم أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية ومناقشة المستجدات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة التي اعتمدها مجلس الإدارة.

ويشكل اجتماع هيئة الرقابة الشرعية فرصة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات مع أعضاء الهيئة حول مختلف الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات والعمليات التمويلية التي يطرحها ميثاق للصيرفة الإسلامية لخدمة الزبائن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

مراجعة شاملة لأداء "ميثاق" في اجتماع مجلس إدارة بنك مسقط و"الرقابة الشرعية"

المزيد

17 سبتمبر 2015

مجلس إدارة بنك مسقط يبحث مع هيئة الرقابة الشرعية لـ"ميثاق" المنتجات المصرفية

المزيد

14 مايو 2017

"الرقابة الشرعية" في ميثاق للصيرفة الإسلامية تطلع على الاتفاقيات وعقود المنتجات الجديدة

المزيد

01 فبراير 2017

"الرقابة الشرعية" في "ميثاق" تعتمد عددا من الشهادات والمنتجات الجديدة المتوافقة مع الشريعة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

دراسة عمانية حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف قطاع النفط والغاز

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين غرقا بشاطئ السيب وإنقاذ 6 آخرين

المحليات - شرطة

رياح وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

120 ألف زائر لـ"شباب عمان 2" في مهرجان أرمادا البحري بفرنسا

المحليات - أخبار

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة