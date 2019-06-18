الجمعة.. آخر فرصة للاستفادة من هدايا "نيسان عمان" النقدية

مسقط – الرؤية

ينتهي عرض نيسان عمان بمناسبة شهر رمضان الذي يتضمّن العديد من المزايا على كافة مركبات نيسان في 21 يونيو 2019. وقال مسؤول من شركة سهيل بهوان للسيارات إنّه في ظل وجود العديد من الميزات على العرض، يحصل عشاق نيسان على الكثير من العروض الحصرية مثل الأقساط الشهرية المخفضة والهدية النقدية. ولا يزال أمام العملاء يومين للاستفادة من هذا العرض الفريد حتى يوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أنّ العرض الترويجي حقق نجاحاً كبيرا وحقق الكثير من العملاء حلمهم الذي طالما راودهم بامتلاك سيارة نيسان جديدة إلى جانب امتلاكهم العديد من العروض الحصرية التي كانت متوفرة خلال فترة العرض. ونسعى إلى تعزيز القيمة النقدية بشكل استثنائي لعملائنا الموقرين"

ويتضمّن العرض حصول العملاء على العديد من المزايا من ذلك عرض نسبة الفائدة 0% حتى فترة سداد 3 سنوات ونسبة فائدة 1.99% لفترة سداد ست سنوات إلى جانب الأقساط الشهرية الميسرة والحصول على هدايا نقدية تصل حتى 4300 ريال عماني وتسجيل مجاني وتأمين مجاني على بعض الموديلات وصيانة دورية مجانية لمدة 4 سنوات/ 60,000 كلم أو 6 سنوات / 100,000 كلم وإمكانية الفوز ببطاقة تزود بوقود مجانية حتى 1000 ريال (حد أدنى 50 ريالا عمانيا).

وكانت نيسان الفائز في نسخة 2018 من جوائز "أكثر ماركة للسيارات وثوقا بها" التي نظمتها القمة للصحافة والنشر حيث فازت نيسان في فئة السيارات متوسطة الحجم والسيارات الرياضية وذات الدفع الرباعي. وجاء اختيار نيسان بناء بناء على نتائج عملية التصويت.

وتلتزم شركة سهيل بهوان للسيارات بدعم نمو نيسان في سلطنة عمان من خلال التركيز على تحقيق أفضل قدر من رضا الزبائن من خلال تقديم خدمات راقية بعد البيع في السلطنة. ومع وجود شبكة تضم أكثر من 15 معرضاً و20 مركز خدمة و33 منفذا لبيع قطع الغيار، نجحت شركة سهيل بهوان للسيارات في أن تضيف إلى رصيدها من المصداقية والشفافية والثقة مع الزبائن وأن توفر لكل زبون قيمة ومنفعة كبيرة مقابل شرائه وامتلاكه سيارة نيسان.