"سي.إن.إن" تكشف حقيقة الدور الخفي لـ"أبل" في خسائر "هواوي"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت شركة هواوي الصينية إنها من المتوقع أن تفقد إيرادات بنحو 30 مليار دولار على مدار العامين المقبلين بسبب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها.

وقال رن تشنغفي مؤسس الشركة الصينية للتكنولوجيا ورئيسها التنفيذي: "أعتقد أننا سنقلل من قدرتنا، وستنخفض إيراداتنا بحوالي 30 مليار دولار مقارنة بالتوقعات، وبالتالي فإن إيرادات مبيعاتنا هذا العام والعام المقبل ستكون حوالي 100 مليار دولار"، وذلك حسب ما صرح به في حلقة نقاش في مقر هواوي في شنجن بالصين.

وبحسب تقرير اقتصادي نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أصبحت شركة التكنولوجيا الصينية المحاصرة نقطة تحول في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد وجهت إدارة ترامب ضربة قوية في 16 مايو، عندما أضافت شركة هواوي إلى قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية أولاً.

وتخشى واشنطن من أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس على الدول الأخرى، وتضغط على الحلفاء لإغلاق الشركة من الجيل التالي من شبكات الجيل الخامس اللاسلكية فائقة السرعة. ونفت شركة هواوي مرارًا وتكرارًا أن أيًا من منتجاتها يشكل خطراً على الأمن القومي.

وعلى الرغم من حبسها في سوق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان بسبب هذه المخاوف، نمت هواوي لتصبح أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم والعلامة التجارية رقم 2 للهواتف الذكية. لكن أربعة أسابيع فقط على القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة تضرب الشركة بشدة، وتضر بأعمالها في مجال الهواتف الذكية وتضعف هيمنتها على معدات الجيل الخامس.

وقال الرئيس التنفيذي لهواوي إن مبيعات وحدة الهواتف الذكية في الخارج "انخفضت بنسبة 40%". وقال متحدث باسم الشركة إن رين كان يشير إلى المبيعات في يونيو مقارنة بالشهر الماضي.

هل "أبل" وراء التراجع؟

وتأتي تعليقات رين بعد أقل من أسبوع من تخلي هواوي عن هدفها المتمثل في تجاوز شركة أبل الأمريكية لتصبح العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في العالم بحلول نهاية العام. ويقول بعض المحللين إن شركة هواوي ربما تكافح من أجل البقاء متقدمة على أبل إذا ظلت معزولة عن التكنولوجيا الأمريكية لفترة طويلة.

وإذا كانت هناك "تطورات إيجابية" لهواوي خلال الشهرين المقبلين، فبإمكانها "الاحتفاظ" بمركزها الثاني هذا العام بعد أبل، وفقًا لما ذكرته كيرانجيت كور المحللة لدى شركة الأبحاث IDC. وقالت كيرانجيت "على خلاف ذلك، سيكون وضعًا صعبًا بالنسبة لشركة هواوي، التي لديها ما يقرب من نصف شحنات هواتفها الذكية في الأسواق الخارجية في عام 2018 والربع الأول من عام 2019".

وأجبر حظر التصدير الأمريكي شركات مثل جوجل وفيسبوك على قطع اتصال هواوي بالتطبيقات والخدمات الشهيرة، والتي بدونها تصبح هواتف هواوي أقل جاذبية للمستهلكين.

وتؤخر كبرى شركات النقل في المملكة المتحدة واليابان إطلاق هواتف هواوي الذكية، ويبلغ الموردون خارج الولايات المتحدة عن انخفاض في طلبات الشركة الصينية. وقال مارك ليو رئيس شركة صناعة الرقاقات التايوانية (TSMC) في وقت سابق من هذا الشهر إن "الطلب من شركة هواوي قد انخفض حتى الآن هذا العام".

الجيل الخامس في خطر!

وإلى جانب الهواتف الذكية، فإن مكانة هواوي المتقدمة كرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس تبدو ضعيفة. وقال رين إن الشركة كانت تتوقع منافسة قوية، وحتى صراعًا، بمجرد أن وصلت إلى موقع الريادة في السوق. وأضاف رن: "لكن ما لم نتوقعه هو أن التصميم الاستراتيجي الأمريكي لمهاجمتنا سيكون كبيرًا للغاية، وقد يكون ثابتًا للغاية". وأضاف "لم نتوقع أيضًا أن تهاجمنا الولايات المتحدة بشكل استراتيجي على العديد من الجبهات".

واستثمرت الشركة بكثافة في تطوير الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية. وقدمت هواوي وشركاتها التابعة مساهمات أكثر في الجهود المبذولة لوضع معيار دولي للجيل الخامس مقارنةً بمنافسيها: نوكيا واريكسون مجتمعين، بحسب ما ذكرت شركة IPlytics ، وهي شركة لمعلومات السوق تتتبع اتجاهات التكنولوجيا.

الآن، تغلق نوكيا الطريق على هواوي من خلال الفوز بعقود جيل الخامس جديدة، وتفيد التقارير بأن بعض الشركات تتجنب هواوي في الاجتماعات الدولية.

ويقال إن شركة النقل الكورية الجنوبية LG UPlus ، وصناع الرقاقات (Intel (INTC) و Qualcomm قد منعوا الموظفين من إجراء محادثات غير رسمية مع هواوي.

وقال متحدث باسم LG UPlus ، الناقل الوحيد الذي يستخدم هواوي في طرحه الجيل الخامس في كوريا الجنوبية: "لا توجد سياسة رسمية داخل الشركة بشأن الحد من المحادثات مع هواوي". ورفضت Intel التعليق على الأمر ولم تستجب كوالكوم لطلب التعليق. ولا يزال رن واثق من أن شركته تستطيع البقاء على قيد الحياة، وتوقع أن تعود الشركة إلى النمو في غضون عامين. وقال "لن نكون راضين، ما زلنا نريد التعاون علنا مع العالم".