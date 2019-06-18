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بالصور.. شاهد الأفعى التي ابتلعت تمساحاً ضخماً

الثلاثاء 18 يونيو 2019 04:19 م بتوقيت مسقط

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شاهد مارتن مولر وهو في قاربه الكاياك بمنطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، أفعى من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجما في أستراليا، وهي تبتلع تمساحا من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وصدمت الصور التي نشرها مولر على حساب "جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك" في موقع فيسبوك المتابعين، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في فيسبوك، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلق أحد المتابعين قائلا "صور مدهشة ومثيرة.. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

 

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