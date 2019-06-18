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قرين روح

الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

قرين روح


د. سناء جعفر | العراق

يا روحاً عبرت
أشعلت العمر بلحظة...
انسابت بين نبض و نبض ...
هامت دون استئذان  بتفاصيل عمري...
أربكت أناملي بحفنة  اضطراب
أجلستني كومة تساؤلات
أزفرتني حر اشتياق
تغلغلت في زمرة دمي
ناغيتها...
ناجيت  الدفء فيها...
عانقت بأناملها الطاهرة نفسي
علّني ألوّن بخصال شعرها شعري...
ربّت بريشة قلمي على باب روحها
أدخلتها قدس صمتي...
تجولتها زخرفات لا تنتهي
أنعتقت بها كأسطورة
بدءاً من هالات قوتي
 صعوداً إلى فصام ضعفي ...
تدفق الشوق بأوردتي
زاحمني احتل خفقي
كالحلم ...كالماء ...كالنار...
تطاير بعمقي
اغتسل من جرأة همسي...
يا أنت...
يا رجيف عروق القلب...
أيقنت أن روحك من روحي
 كلما دنت مني...
أين المفر من همسات طيفك حولي...!
أبدأ منك ...انتهي اليك
مخلّد بأمنية واحدة أثقلت بوحي
تبعث وتفنى في اليوم مئة مرة...
يا قادماً وراحلاً بفكري ..
التقتيك قبل. ألف عام...
وسألقاك بعد  ألف ألف عام...
يا كل حماقاتي
يا وعداً مذبوحاً في معبد أقداري
فأنا منذ ألف حلم أبتهل للقياك
أوارب الغياب
وتحج إلى محاجري آلآف الدمعات...
ستبقى سري  الأبدي
يا قرين الروح...
وسأبقى  ألقاك....

 

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