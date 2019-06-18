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جلالة السلطان يهنئ رئيسي سلوفاكيا وسيشل

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي سلوفاكيا وسيشل

 

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقيّة تهنئة إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة جديدة لبلادها. ضمنها جلالته خالص تهانيه لفخامتها وأطيب تمنياته لها بالتوفيق في قيادة الشعب السلوفاكي الصديق لمزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس داني فوري رئيس جمهورية سيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمّنها جلالته خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

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