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السلطنة تستضيف اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط بالخليج

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط بالخليج

 

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع (33) للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ويترأس الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وسيناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية، كاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة، وتقرير الواقع السكاني. ويتناول الاجتماع موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة، ومؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، إلى جانب مؤشرات أهداف التنمية المُستدامة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية.

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