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مجلس الدولة يناقش 4 مشروعات قوانين في 3 جلسات اعتبارا من اليوم

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدولة يناقش 4 مشروعات قوانين في 3 جلسات اعتبارا من اليوم


مسقط - الرؤية
يُناقش مجلس الدولة 4 مشروعات قوانين خلال ثلاث جلسات يعقدها الأسبوع الجاري؛ حيث يعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور رئيس المجلس، واعتماد محضر الجلسة التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 من إبريل 2019، ومناقشة مشروع "قانون الإفلاس" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.
فيما يُناقش المجلس في جلسته العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المقرر عقدها غدا مشروع "قانون استثمار رأس المال الأجنبي" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله. كما يُناقش المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة بعد غد الخميس مشروع "قانون  التخصيص" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومشروع  قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.

 

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