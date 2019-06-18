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وكيل "الصحة" يكرم عددا من المجيدين

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

وكيل "الصحة" يكرم عددا من المجيدين


مسقط - الرؤية
رعى سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية حفل تكريم 10 موظفين من الذين اجتازوا دورة المدقق الرئيسي التابعة للنظام والمنعقدة مارس الماضي، وذلك تواصلا لجهود الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة في تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001/2015.
وأكّد سعادة الوكيل أهميّة نظام إدارة الجودة الايزو 9001/2015؛ وضرورة الاستمرار في التطوير لجني ثمار ذلك مستقبلا على المدى الطويل بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وثمن المحاربي مراحل العمل المنجزة بالنظام والجهد الذي بذله فريق العمل والقائمين عليه؛ هنأ سعادته الموظفين المكرمين، داعيا إيّاهم والجميع إلى مواصلة العمل وحل التحديات التي تواجه تطبيق النظام.
من جهتها، ألقت الدكتورة قمرة السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة كلمة ترحيبية تطرقت خلالها إلى الجهود المبذولة من فريق العمل في المديريات المطبقة للنظام وهي المديرية العامة للشؤون الإدارية، والمديرية العامة للشؤون المالية، والمديرية العامة للشؤون الهندسية، والمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
فيما استعرض علي المزروعي رئيس قسم التقويم الإداري بمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة المراحل المنجزة من تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001/2015، والتحديات التي يواجهها النظام.

 

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