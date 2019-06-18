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السلطنة تدعم جهود إنشاء شبكة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية بشرق المتوسط

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تدعم جهود إنشاء شبكة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية بشرق المتوسط


مسقط - الرؤية
تستضيف وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والدراسات، الدورة التدريبية المعنية بأنظمة المعلومات الجغرافيّة الصحية التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول أعضاء في إقليم شرق المتوسط على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد القاسمي المدير العام للمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة، ومشاركة 35 متدربًا من وزارة الصحة بالسلطنة ومتدربين من الدول الأعضاء للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة لخبراء من المنظمة والهيئات المتخصصة.
وهدّفت الدورة التدريبية إلى إنشاء شبكة لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية في إقليم شرق المتوسط، ودعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتقديم مفاهيم إدارة البيانات الجغرافية للمشاركين، بالإضافة إلى تقديم أنواع مختلفة من المنتجات الجغرافية المكانية، كما تسعى الدورة إلى تدريب المشاركين على استخدام نظام المعلومات الجغرافية لجمع المعلومات الجغرافية وإدارتها وتصورها وتحليلها بالإضافة إلى دعم تطوير الخرائط الإلكترونية في المنظومة الصحية.
وتضمّن برنامج الدورة التدريبية على كلمة ترحيبية للدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة موجهاً شكره للمشاركين والخبراء على اختيارهم السلطنة لعقد مثل هذه الدورات الحيوية التي لها مردود إيجابي على تطوير الأنظمة الصحية بالإقليم، حيث أصبحت أنظمة المعلومات الجغرافية ركيزة أساسية ولا مناص من التقدم بغية إبراز المعلومات بصورة ابتكارية واضحة ومفهومة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة، وتمنى أن تخرج الدورة بكوكبة من المدربين الذين سيكونون نواة تدريب وشبكة خبراء لتدريب الآخرين في هذا المجال.
وقال القاسمي إنّ السلطنة حققت منجزات لافتة في مجال التنمية الصحية خلال السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة ممثلة بالنسبة المئوية والخفض السريع في معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية، فقد تمّ تحقيق التطورات الصحية في البلاد بكفاءة، وهذا ما تأكده تقارير عدد من الوكالات الدولية.
ومن أجل متابعة الإنجازات التي تحققت في الوضع الصحي في سلطنة عمان على مدار السنوات الماضية، وبهدف تحقيق مزيد من التطورات الصحية، أشار القاسمي إلى أنّ وزارة الصحة وضعت رؤية طويلة الأجل لتطوير النظام الصحي في سلطنة عمان وهي النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050".

 

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